Tobey Maguire ofició la boda de su exesposa este fin de semana

Este fin de semana, el actor Tobey Maguire ha sido noticia por haber oficiado la boda de su exesposa Jennifer Meyer, quien esta vez se casó con un heredero multimillonario llamado Geoff Ogunlesi.

Esta ceremonia, la cual se llevó a cabo en el Four Seasons Resort Lanai en Hawái, ha servido de evidencia de la buena relación que mantiene el actor con la diseñadora de joyas luego de haberse separado en 2016, tras casi una década de matrimonio.

Hay que destacar que Meyer y Ogunlesi se han casado pocos meses después de haberle dado la bienvenida a su primer hijo juntos, quien ahora compartirá con los dos hijos que la diseñadora tuvo con Maguire durante su relación.

El actor, reconocido mundialmente por haberle dado vida a Spider-Man en las películas de 2002, 2004 y 2007, no fue la única celebridad presente en la boda.

Según ha podido reseñar “TMZ”, esta unión tuvo una lista de invitados envidiable con personalidades de alto perfil como Leonardo DiCaprio, que asistió con su novia Vittoria Ceretti, Jeff Bezos, Courteney Cox y Rachel Zoe.

Además de ser un heredero, el novio es conocido por haber fundado en el 2021 The Ogunlesi Group, una empresa de gestión musical y entretenimiento con sede en Los Ángeles, California.

Siempre se ha hablado de la buena relación que Meyer y Maguire mantienen, aunque su proceso de divorcio tardó años. Una de las razones de mantener la relación son sus dos hijos.

En los últimos años, el actor ha mantenido su vida en privado, y aunque se ha hablado que ha tenido algunas relaciones, actualmente estaría soltero.

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