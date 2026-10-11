Michael Douglas admite que mintió sobre su salud para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam

Michael Douglas reconoció que recurrió a una estrategia engañosa para evitar ser reclutado durante la guerra de Vietnam. En sus nuevas memorias, “One Helluva Ride“, el actor ganador del Óscar contó que exageró los efectos de una condición en la columna vertebral en dos ocasiones y que recibió ayuda de su padre, la estrella de Hollywood Kirk Douglas, para conseguir la documentación que le permitió quedar fuera del servicio militar.

La confesión, recogida en el libro publicado esta semana, expone un episodio de su juventud en el que se mezclaron su oposición al conflicto bélico y el temor a tener que participar en él. Douglas no intentó presentar la decisión como un motivo de orgullo y reconoció abiertamente su responsabilidad en lo ocurrido.

“No estoy orgulloso de esta historia. Simplemente estoy siendo honesto”, escribió el intérprete en sus memorias. La admisión forma parte de un relato más amplio sobre su vida, sus decisiones personales y la compleja relación que mantuvo con su padre.

Douglas explicó que, durante el examen médico requerido para determinar su aptitud militar, los especialistas detectaron una afección denominada espondilitis. Según describió en el libro, su caso estaba relacionado con la ausencia de una parte de una vértebra y una curvatura en la columna vertebral.

El diagnóstico le ofreció una posibilidad para evitar el reclutamiento. Sin embargo, el primer informe médico no describía su condición como incapacitante, sino que incluía términos que atenuaban su gravedad.

“Cuando fui a hacerme el examen físico, encontraron algo llamado espondilitis que, en mi caso, significaba que me faltaba una parte de una vértebra y que tenía una curvatura en la columna”, recordó.

Douglas explicó que el médico le entregó una carta para presentar ante las autoridades militares. El problema, desde su perspectiva, era que el documento describía la afección con calificativos como “leve” y “ligera”, lo que podía restarle peso como argumento para quedar exento.

“Esto era una buena noticia: el médico me dio una carta sobre mi condición que podía mostrarles a los oficiales de reclutamiento. La mala noticia era que la carta tenía adjetivos como ‘leve’ y ‘ligera’”, relató.

Ante esa situación, Michael recurrió a su padre. Kirk Douglas, reconocido por sus papeles en películas como Espartaco y Senderos de gloria, intervino para que el informe médico fuera modificado y no incluyera expresiones que minimizaran la condición de su hijo.

De acuerdo con el relato de las memorias, Kirk pidió al médico que redactara una nueva carta sin esos calificativos. El documento revisado permitió que Michael presentara su situación médica de una manera que favoreciera su objetivo de no incorporarse al ejército.

La participación de su padre resulta particularmente llamativa por el contraste entre sus posiciones durante aquellos años. Mientras Michael se oponía a la guerra de Vietnam, Kirk mantenía una postura patriótica y participaba en actividades destinadas a promover la imagen de Estados Unidos en el extranjero.

“Yo estaba protestando contra un país que él estaba celebrando”, escribió Michael al describir aquella diferencia. También recordó que su padre atravesaba entonces un período de varios años como embajador de buena voluntad, durante el cual viajaba por el mundo promoviendo los valores estadounidenses.

Una segunda oportunidad para evitar el servicio militar

El actor explicó que el procedimiento volvió a ser necesario cuando su número fue seleccionado nuevamente para el reclutamiento. En esa ocasión, decidió presentarse con una férula ortopédica blanca de gran tamaño que rodeaba su torso.

Durante la evaluación, un sargento le ordenó que se quitara el soporte. Douglas aseguró que no podía hacerlo sin poner en riesgo su estabilidad física.

“Le mostré el documento y me dijo: ‘Quítese esa férula’. Le respondí: ‘No puedo, señor’. ‘¿Qué quiere decir con que no puede?’, exigió saber. Le dije que me caería si lo hacía”, recordó.

La estrategia funcionó. Las autoridades le asignaron la clasificación militar 1-Y, que limitaba la posibilidad de que fuera convocado a prestar servicio a situaciones de emergencia nacional extrema.

De esta manera, Douglas consiguió evitar el reclutamiento en dos ocasiones. El propio actor reconoció que la condición médica existía, pero admitió que exageró sus efectos para conseguir el resultado que buscaba.

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