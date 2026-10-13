Apple lanza HomeView, su nueva pantalla inteligente con IA

Apple presentó este martes una ambiciosa estrategia para ganar terreno en el mercado del hogar inteligente con HomeView, su primera pantalla conectada con inteligencia artificial (IA), además de una nueva generación de su altavoz HomePod mini y una colección de accesorios para automatizar tareas domésticas.

La novedad más destacada es Apple HomeView, un dispositivo con pantalla táctil Liquid Retina de 7 pulgadas, montado sobre una base de altavoz de aluminio. Con un precio inicial de $299 dólares, el equipo está diseñado para colocarse sobre encimeras y mesas o instalarse en la pared, con el propósito de convertirse en un centro de control para la vivienda.

La apuesta supone un paso importante para la compañía de Cupertino, que busca competir directamente con los dispositivos Echo de Amazon y las pantallas inteligentes de Google. Ambos rivales llevan años desarrollando productos que permiten administrar luces, cámaras, termostatos y otros equipos desde un mismo lugar.

HomeView apuesta por Siri y la inteligencia artificial

El nuevo dispositivo incorpora el procesador A18 y una versión renovada de Siri, potenciada por Apple Intelligence. La integración pretende ofrecer una interacción más contextual, capaz de reconocer a los integrantes de la vivienda y adaptar determinadas funciones a sus necesidades.

Para ello, HomeView utiliza reconocimiento facial y conexión con el iPhone, con el objetivo de identificar a cada usuario y facilitar el acceso a información personal. Entre las funciones contempladas figuran la consulta de calendarios, fotografías y mensajes, así como el control de los accesorios compatibles con el ecosistema de Apple.

La compañía también destacó las herramientas de privacidad. El sistema admite hasta seis perfiles independientes, una característica que permite separar la información de cada integrante del hogar y evitar que los datos personales se mezclen entre usuarios.

El planteamiento busca resolver uno de los desafíos de los asistentes domésticos: ofrecer servicios personalizados sin convertir un dispositivo compartido en una ventana indiscriminada a la vida privada de sus propietarios.

En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros mercados seleccionados, la llegada a las tiendas está prevista para el 13 de noviembre. Su precio de entrada de $299 y lo sitúa en una categoría superior a la de algunos altavoces inteligentes básicos, aunque incorpora una pantalla y funciones de control doméstico más amplias.

HomePod mini 2 y nuevos accesorios para la casa

La presentación también incluyó el HomePod mini 2, la segunda generación del altavoz compacto y esférico de Apple. El dispositivo incorpora el chip S10 y mejoras en el procesamiento computacional del sonido, con las que la compañía pretende elevar la calidad acústica sin renunciar al formato reducido de su predecesor.

El nuevo modelo tendrá un precio de $149. Su función dentro de la estrategia de Apple va más allá de reproducir música: los altavoces también pueden actuar como puntos de interacción con el hogar conectado y complementar otros equipos de la marca.

A esa oferta se suma Apple Home Collection, una gama de accesorios desarrollada en colaboración con LG Electronics y Schneider Electric. La colección incluye cerraduras inteligentes con tecnología de banda ultraancha (UWB), termostatos adaptativos compatibles con el estándar Matter y cuatro cámaras de seguridad.

La tecnología UWB permite detectar con precisión la proximidad de dispositivos compatibles, una capacidad que puede facilitar la apertura de puertas cuando el usuario se acerca. En el caso de los termostatos, la compatibilidad con Matter apunta a mejorar la interoperabilidad entre productos de distintas marcas, uno de los obstáculos tradicionales para quienes intentan construir una casa inteligente.

La incorporación de cámaras y cerraduras amplía el alcance de la propuesta, que deja de centrarse únicamente en el entretenimiento y la asistencia por voz para abarcar también la seguridad y la administración cotidiana de la vivienda.

Para los consumidores, el atractivo dependerá de que estos accesorios funcionen de manera fluida y sencilla. Un ecosistema integrado puede reducir la necesidad de utilizar aplicaciones diferentes, aunque también plantea interrogantes sobre compatibilidad, privacidad y dependencia de una misma plataforma tecnológica.

Apple TV 4K suma control por voz y sonido envolvente

Apple presentó también la cuarta generación de su reproductor Apple TV 4K, que incorpora Siri AI y tres micrófonos de largo alcance para facilitar el control por voz sin necesidad de utilizar constantemente el mando a distancia.

El equipo permitirá sincronizar hasta 4 altavoces HomePod o HomePod mini 2 para calibrar automáticamente una experiencia de sonido envolvente adaptada a las características de cada habitación. La función busca acercar la experiencia del cine en casa a los usuarios sin exigirles una instalación de audio tradicional.

Su lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre, con un precio inicial de $299 en EE.UU. y otros mercados. La actualización refuerza la conexión entre entretenimiento y domótica, dos áreas que Apple pretende integrar bajo una misma experiencia de uso.

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