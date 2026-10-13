Inmigrante baleado por ICE en Nueva York sigue en prisión con un proyectil en el cuello, según abogados

El equipo que defiende al hombre que recibió un tiro por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la semana pasada seguía en régimen de aislamiento en una prisión federal de Brooklyn con una bala todavía alojada en su cuello.

Originario de República Dominicana, Oscar Belgal, un inmigrante de 28 años, estaba en el Centro de Detención Metropolitano de Sunset Park a la espera de los trámites de deportación, cuatro días después de que los funcionarios del ICE abrieran fuego contra su vehículo, en donde también se encontraba un niño de 5 años, en Marble Hill, indicaron sus abogados.

Los médicos señalaron que Belgal necesita cirugía de manera urgente para extraer el proyectil, de acuerdo con la Sociedad de Asistencia Legal y el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes Make the Road New York.

En un comunicado, los grupos dijeron que el procedimiento era demasiado peligroso para hacerlo la semana pasada sin la presencia de un cirujano especialista.

La defensa aseguró que su cliente declaró que no ha recibido una comida adecuada desde que fue disparado. Según los grupos, Belgal se ha visto obligado a tomar agua del lavabo del baño y ya perdió la sensibilidad en el lado izquierdo del rostro, informó Gothamist.

“La indiferencia deliberada que mostraron los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hacia el Sr. Belgal cuando fue baleado el jueves, y el trato que ha sufrido desde entonces en detención, son ejemplos más de la crueldad y el desprecio por la dignidad humana básica que han caracterizado durante mucho tiempo a esta agencia”, decía el comunicado.

El abogado de Make the Road New York, Harold Solis, expresó que no está claro por qué Belgal está recluido en régimen de aislamiento por cargos de deportación civil por motivos de inmigración.

“Lo único que hace es revivir todo lo que pasó el jueves”, dijo Solis. “No nos queda claro por qué una persona con una bala en el cuerpo está en aislamiento y no ha sido vista por los especialistas médicos que, al parecer, incluso el hospital le dijo que necesita”.

Los agentes de ICE abrieron fuego contra el automóvil de Belgal mientras conducía junto a su hijo de 5 años. El dominicano empezó a alejarse cuando los funcionarios rodearon su vehículo y al menos uno de ellos abrió fuego, informaron las autoridades federales.

El alcalde Zohran Mamdani declaró que el agente federal vestido de civil que disparó a Belgal parecía más un asesino en masa que un oficial de la ley.

Jessica Tisch, comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), dijo que Belgal fue llevado al Hospital New York-Presbyterian Allen por sus agentes de la policía de la ciudad.

Las autoridades federales de seguridad nacional declararon que los agentes de ICE desconocían que había un infante en el vehículo.

Después del tiroteo, el grupo de Socialistas Democráticos de América solicitó a Mamdani que destituya a Tisch como comisionada si no logra impedir la entrada del ICE a la ciudad de Nueva York. Un vocero de la alcaldía declaró que no hay planes para sustituirla.

Sigue leyendo:

• DHS promete divulgar videos del tiroteo de agentes migratorios en Nueva York al concluir la investigación

• Claves y controversia por el tiroteo de ICE a un dominicano en El Bronx

• Trump desata críticas al alabar a ICE tras la violenta detención de un dominicano en Nueva York