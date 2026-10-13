Muerte de cuatro conductores impulsa un histórico reclamo de seguro médico en Nueva York

El sindicato que representa a los taxistas de la Gran Manzana se alió con Uber y un fondo de inversión que tiene miles de licencias de taxi para solicitar a los legisladores de Nueva York que creen un fondo público de salud para los conductores.

La petición fue hecha a través de una misiva enviada el viernes al alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, y se produce después de que cuatro conductores de taxis amarillos murieran mientras estaban en servicio durante el verano.

De acuerdo con lo que informó el medio Gothamist, varios de los taxistas sufrían de problemas de salud y se vieron obligados a elegir entre trabajar largas jornadas laborales para pagar sus facturas y recibir atención médica.

En la carta se solicitaba al Estado que destinara un recargo de 50 centavos sobre los viajes en taxis amarillos a un fondo de salud para los conductores. Este recargo se destina a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) desde 2009 y generaría casi $24 millones de dólares anuales. El cambio necesitaría de la aprobación de los legisladores estatales.

Asimismo, en la misiva pedía a los legisladores que se ampliaran los fondos existentes para los conductores de automóviles y vehículos de alquiler con conductor que operan por medio de aplicaciones.

Los grupos en cuestión escribieron que las muertes causaron “una crisis que amenaza la salud y la seguridad de los conductores profesionales de la ciudad de Nueva York”.

Esta coalición es poco común. La Alianza de Trabajadores de Taxi lleva mucho tiempo criticando a Uber por perjudicar la “emblemática” industria de los taxis amarillos de la ciudad de Nueva York.

MarbleGate, que también firmó la carta, tiene más de 2,000 licencias de taxi, que en su día llegaron a valer más de un millón de dólares, pero ahora se venden por unos 100,000 dólares cada una, dicen los registros municipales.

“Que las dos corporaciones más grandes hayan manifestado su apoyo y respaldo a nuestra propuesta representa un progreso increíble para nosotros”, declaró Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la Alianza de Trabajadores del Taxi. “Es un avance extraordinario y un verdadero hito que demuestra al gobernador y al alcalde que hay menos oposición y que existe un llamado unificado a actuar con urgencia para que esto se concrete”.

Los representantes de Hochul y de Mamdani no respondieron a las solicitudes de comentarios.

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