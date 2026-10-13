Qué le pasa a tu cuerpo si tomas magnesio todos los días

Tomar diariamente el magnesio puede ayudar (aportar) al organismo a mantener funciones esenciales, desde el rendimiento normal de los músculos hasta la regulación del sistema nervioso.

Según MedlinePlus, este mineral magnesio participa en más de 300 reacciones bioquímicas que contibuyen al funcionamiento normal del cuerpo. En este sentido, mantener una ingesta adecuada es vital, aunque la primera opción debería ser obtenerlo mediante una alimentación variada.

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¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas magnesio?

El magnesio interviene en la contracción y relajación muscular, la transmisión de señales nerviosas y la producción de proteínas y energía. También contribuye a conservar los huesos y participa en el control de la glucosa en la sangre y la presión arterial.

En el caso de que tengas deficiencia de este mineral, al corregirla puede ayudar a prevenir síntomas como fatiga, debilidad, pérdida del apetito y calambres.

Algunas investigaciones también relacionan una mayor ingesta de magnesio con una menor presión arterial y un posible descenso en la frecuencia de las migrañas.

No obstante, los suplementos reducen la presión arterial solo modestamente y su utilidad para tratar distintas enfermedades todavía requiere más estudios, detallan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

¿Cuánto magnesio se recomienda al día?

La cantidad diaria de magnesio recomendada incluye el procedente de alimentos, bebidas y suplementos. El Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH) dice que en adultos las referencias son:

Hombres: entre 400 y 420 mg diarios

Mujeres: entre 310 y 320 mg diarios

Mujeres embarazadas: entre 350 y 360 mg diarios, según la edad

¿Qué pasa si consumes demasiado magnesio?

La cantidad diaria de magnesio recomendada para los adultos no se debe ingerir en su totalidad en pastillas. De hecho, el límite máximo establecido para el magnesio procedente de suplementos y medicamentos es de 350 miligramos al día, salvo indicación médica.

Los expertos aseguran que el exceso procedente de suplementos o medicamentos puede causar diarrea, náuseas y cólicos abdominales. En cantidades extremadamente altas puede provocar alteraciones del ritmo cardíaco.

El riesgo es mayor en personas con problemas renales, porque sus riñones podrían no eliminar el exceso de manera adecuada.

Asimismo, el magnesio puede interferir con la absorción de ciertos antibióticos y medicamentos para la osteoporosis. Los especialistas advierten que antes de consumir a diario este suplemento, es ideal consultar con un profesional de la salud,

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