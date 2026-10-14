Clienta de McDonald’s denuncia que encontró una píldora en su nugget de pollo

Una clienta de McDonald’s en Clinton, Iowa, denunció que encontró un objeto parecido a una píldora adherido a un nugget de pollo. Savannah Soibel compartió una fotografía en Facebook y aseguró que, al llamar al restaurante para reportarlo, recibió una respuesta que aumentó su molestia.

Qué relató la clienta

Soibel identificó el establecimiento de Lincoln Way en su publicación y advirtió a otros consumidores sobre lo ocurrido.

Según su relato, una mujer que atendió su llamada le respondió: “No hay nada que pueda hacer al respecto”.

La fotografía muestra un pequeño objeto blanco con forma de tableta pegado al nugget. Sin embargo, todavía no se ha determinado qué era ni cómo llegó al alimento.

Soibel tampoco informó que alguien lo hubiera ingerido o enfermado. Por tanto, el caso sigue siendo una denuncia sobre un objeto desconocido en la comida, sin una intoxicación reportada.

El portal The Mary Sue contactó a Soibel y a McDonald’s para solicitar más información.

Al momento de esa publicación, el medio no había incluido respuestas de ninguno de los dos.

Qué establecen las reglas de seguridad alimentaria

Iowa utiliza el Código de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, para regular la seguridad en restaurantes.

Estas normas permiten que los trabajadores tengan medicamentos necesarios en el establecimiento, pero deben estar identificados y guardarse de manera que no contaminen alimentos, utensilios ni equipos de preparación.

McDonald’s sostiene que sus restaurantes pasan por revisiones de seguridad alimentaria internas y de terceros para detectar problemas de almacenamiento, manejo y preparación.

La imagen compartida por Soibel no permite establecer si el objeto era un medicamento ni si salió del interior del restaurante.

Tampoco basta para determinar en qué momento pudo entrar en contacto con el nugget.

Cómo denunciar un problema con la comida

En Iowa, los consumidores pueden presentar quejas ante el Departamento de Inspecciones, Apelaciones y Licencias, la agencia estatal que recibe reportes sobre posibles infracciones sanitarias en restaurantes.

El formulario solicita el nombre y la dirección del negocio, cuándo ocurrió el problema y una descripción de los hechos.

Fotografías, videos, capturas de pantalla y otros documentos pueden respaldar la denuncia.

Conservar el recibo ayuda a precisar dónde y cuándo se compró la comida.

También puede ser útil guardar el objeto, porque sus marcas o letras podrían permitir una identificación que una fotografía no ofrece.

La denuncia puede presentarse mediante la página oficial de quejas de Iowa, aunque el restaurante no haya resuelto el reclamo.

Qué hacer si alguien ingiere una tableta desconocida

Si una persona traga un objeto que podría ser un medicamento, debe buscar orientación inmediata en lugar de intentar identificarlo mediante comentarios en redes sociales.

En Estados Unidos, la línea de ayuda por intoxicaciones atiende gratuitamente en el 1-800-222-1222, las 24 horas, todos los días.

Sus especialistas pueden orientar con información sobre las marcas de la tableta, la posible cantidad ingerida, la edad de la persona y sus síntomas.

En el caso de Soibel, no se ha reportado que alguien haya ingerido el objeto.

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