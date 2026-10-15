Nueva York, el estado más caro de EE.UU. para salir con amigos

Nueva York se convirtió en el estado más caro de Estados Unidos para mantener una vida social, de acuerdo con un estudio de Manhattan Mental Health Counseling (MMHC). El informe analizó los precios de comidas, bebidas, entretenimiento y transporte en 48 estados, en relación con los salarios netos promedio, y situó al estado con una puntuación de 67,03 sobre 100.

El resultado refleja una realidad familiar para muchos residentes: salir a cenar, tomar un café, ir al cine o reunirse con amigos puede convertirse en un gasto considerable en una ciudad donde el costo de vida lleva años presionando los presupuestos familiares.

El estudio no se limitó a comparar precios. Su metodología buscó establecer cuánto representan las actividades sociales para los ingresos de una persona promedio, una perspectiva que permite dimensionar las dificultades de quienes intentan mantener una vida activa sin comprometer sus finanzas.

¿Cuánto cuesta salir en Nueva York?

Las cifras del relevamiento muestran por qué Nueva York ocupa el primer lugar del índice. Una entrada de cine cuesta, en promedio, $22.50 dólares, el precio más alto del país. Una comida en un restaurante informal alcanza los $26.50, mientras que una cerveza de barril cuesta $8.50 y un café con leche, $6.50.

A esos gastos se suma el transporte. El abono mensual del sistema público cuesta $140, una cantidad que debe incorporarse al presupuesto de quienes se desplazan habitualmente para trabajar, estudiar o encontrarse con otras personas.

El informe calculó que el salario neto mensual promedio en Nueva York es de $5,278. Aunque esa cifra puede parecer suficiente para cubrir diversas actividades, la acumulación de gastos cotidianos, junto con el alquiler y otros costos esenciales, reduce el margen disponible para el ocio.

Una salida al cine para 2 personas, seguida de una comida sencilla y el traslado, puede elevar rápidamente la cuenta. Si se agregan bebidas o se elige un restaurante de mayor categoría, el desembolso aumenta todavía más.

El problema, por tanto, no consiste únicamente en que los precios sean elevados. También importa la frecuencia con la que los residentes pueden permitirse pagar por experiencias que forman parte de su vida social.

Los precios cambian los hábitos de los neoyorquinos

La presión económica ya influye en las decisiones cotidianas. Según un reportaje de The New York Times, una joven de 27 años que vive en Washington Heights rechazó en julio 3 invitaciones a celebraciones de cumpleaños en restaurantes y bares porque había llegado a su límite financiero.

Su alternativa fue reunirse con otras personas en casa, una opción que permite conservar el contacto social sin asumir los precios de los establecimientos comerciales.

El cambio ilustra una tensión cada vez más visible: participar en actividades con amigos puede exigir renunciar a otros gastos o directamente quedar fuera del presupuesto. Para algunos residentes, organizar encuentros domésticos representa una solución práctica; para otros, rechazar invitaciones puede generar una sensación de aislamiento.

La desigualdad salarial también contribuye a explicar el fenómeno. Datos del Departamento de Trabajo del estado indican que, durante los últimos 6 años, los salarios de 2 millones de trabajadores de bajos ingresos prácticamente no crecieron. En contraste, los ingresos reales de 1.1 millones de trabajadores con salarios elevados aumentaron un 18%.

Esta diferencia implica que el encarecimiento de las actividades recreativas no afecta a todos por igual. Quienes tienen menos margen financiero deben tomar decisiones más estrictas sobre cómo distribuyen sus ingresos, incluso cuando se trata de encuentros que fortalecen sus relaciones personales.

Las citas también cuestan más en Estados Unidos

El encarecimiento de la vida social se extiende al terreno romántico. El costo promedio de una cita en EE.UU. llegó a $189 en 2026, un incremento del 12.5% respecto al año anterior, según el Índice de Progreso Financiero Real 2026 de BMO Financial Group, citado por Fortune.

En Nueva York, la situación puede ser más exigente. Una cena puede superar los $130 y un cóctel alcanzar los $20, lo que convierte una velada en pareja en un gasto difícil de repetir con frecuencia.

La presión también modifica las expectativas sobre las relaciones. De acuerdo con el mismo informe citado por Fortune, el 47% de los solteros estadounidenses considera que las citas no compensan económicamente su costo.

La cifra sugiere que el dinero se ha convertido en un factor relevante al decidir cómo, cuándo y dónde conocer a alguien. Elegir un paseo, preparar una cena en casa o buscar actividades gratuitas son alternativas que permiten reducir el gasto sin abandonar por completo la vida social.

Dakota del Sur lidera los estados más baratos

En el otro extremo del estudio aparece Dakota del Sur, que obtuvo 31,63 puntos sobre 100 y fue identificado como el estado más accesible para socializar.

Allí, una comida cuesta en promedio $14.85 y un café con leche, $4.58. El estado tampoco aplica un impuesto estatal sobre la renta y registra costos de vivienda relativamente bajos. Según datos de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. (BEA), el gasto anual total de vida ronda los $54,100.

Kentucky ocupa el puesto 47 y Mississippi, el 46, entre los estados más económicos para salir. En Kentucky, una comida cuesta $16.73 y una cerveza, $5.08. En Mississippi, una entrada de cine se sitúa en $11.72.

Kansas, en la posición 45, e Iowa, en la 44, completan los 5 estados más baratos del listado, con precios más moderados en restaurantes, transporte y bebidas.

En la ciudad más poblada del país, mantener una agenda de encuentros puede exigir una planificación financiera constante. Para muchos neoyorquinos, la pregunta ya no es solo dónde salir, sino cuánto pueden gastar sin poner en riesgo el resto de su presupuesto.

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