Agente de ICE que atropelló a un trabajador en Houston buscaba a un hombre que murió hace años

Un trabajador mexicano de la construcción sufrió múltiples fracturas en las piernas y permanece hospitalizado bajo custodia federal. La familia del hombre al que buscaban los agentes presentó documentos que acreditan su muerte, mientras la Fiscalía del condado de Harris evalúa posibles cargos contra el funcionario que conducía el vehículo.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos atropelló a un trabajador de la construcción en Houston, Texas, mientras perseguía a un hombre que, de acuerdo con documentos entregados por su familia, murió hace años. El caso ha puesto en duda la versión oficial sobre el incidente ocurrido el sábado, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

La víctima, Miguel Parra Hernández, de 48 años y originario de México, permanece hospitalizada con múltiples fracturas en las piernas y necesita una cirugía reconstructiva de tobillo, informó el viernes FIEL, una organización de defensa de los inmigrantes con sede en Houston.

ICE afirmó inicialmente que sus agentes habían visto al hombre al que buscaban, identificado como José Mendoza Cervantes, subir a un vehículo junto con Parra Hernández.

No obstante, Rafael Lemaitre, portavoz de la Fiscalía del condado de Harris, declaró el viernes a The Associated Press que Mendoza no estaba en ese automóvil.

La familia presentó el certificado de defunción

La controversia aumentó después de que FIEL denunciara que la fotografía difundida por el ICE como la de Mendoza correspondía en realidad a José Héctor Jiménez, un hombre que murió hace años durante una persecución de las autoridades federales de inmigración, cuando intentaba reingresar a Estados Unidos.

César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, explicó que la hija de Jiménez entregó el certificado de defunción emitido por el gobierno mexicano. El documento fue remitido al fiscal de distrito, señaló a la AP.

“ICE está mintiendo”, afirmó Espinosa durante una conferencia de prensa el viernes. “O alguien no está diciendo la verdad o, de repente, estos dos agentes de ICE han desarrollado un sexto sentido y pueden ver a los muertos”, dijo.

La Fiscalía evalúa posibles cargos

El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, estudia presentar cargos penales contra el agente del ICE que conducía el vehículo. Teare ha señalado que las imágenes de vigilancia contradicen la versión de la agencia federal, que sostuvo que Parra Hernández se había interpuesto delante del automóvil.

En la grabación se observa una camioneta SUV negra que circula a gran velocidad, cruza la mediana y se dirige hacia un hombre que huye. Aunque otro vehículo impide ver el momento exacto del atropello, las imágenes muestran la camioneta a centímetros del hombre y, posteriormente, a este tendido en el suelo.

La representante demócrata Sylvia García, quien representa a Houston en el Congreso estadounidense, también cuestionó la explicación del ICE.

“Si el ICE estaba buscando a un hombre que murió hace años, surgen serias dudas sobre cómo se llevan a cabo estas operaciones y si los agentes siquiera verifican a quién buscan antes de poner en riesgo la vida de las personas”, declaró García en un comunicado enviado a la AP.

“Es indignante, pero, francamente, no me sorprende”, agregó.

El trabajador sigue hospitalizado bajo custodia federal

Kim Bruno, abogada de Parra Hernández, declaró a los periodistas que su cliente sufre depresión mientras permanece bajo custodia federal, especialmente después de enterarse de que no era la persona a la que buscaban los agentes.

“Esto nunca debería haber sucedido”, afirmó Bruno.

Roberto Parra, hermano del trabajador, contó que ambos solían pasar juntos la jornada laboral en la construcción y pidió que su familiar recibiera un trato humano. También recordó que tiene una familia que mantener y que, en su opinión, su único delito fue llegar a Estados Unidos por necesidad.

FIEL reclama la liberación de Parra Hernández antes de que sea trasladado desde el hospital a un centro de detención federal.

La familia de otro hombre detenido durante el operativo también pidió su liberación. Nidia Delfín, hermana de Luis Enrique Delfín, quien viajaba en el vehículo del ICE que atropelló a Parra Hernández, solicitó que su hermano quedara en libertad para poder declarar como testigo.

“Sigue muy preocupado, sigue muy asustado”, dijo Delfín sobre su hermano.

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