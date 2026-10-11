Agente de ICE atropella a hombre durante una persecución en Texas, según reportes  

Un operativo de control migratorio terminó con un hombre hospitalizado en el condado de Harris luego de ser mpactado por un vehículo manejado por un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El hecho ocurrió en las cercanías de la autopista 6, a las afueras de Houston, Texas. El mayor Anthony McConnell, miembro de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, informó que los cuerpos policiales acudieron a la zona pasadas las 7:20 de la mañana tras una llamada al 911 realizada por el propio agente involucrado para solicitar asistencia médica, según reseñó ABC News.

Según declaraciones oficiales, la agencia federal buscaba arrestar a José Mendoza Cervantes, ciudadano mexicano con antecedentes penales y orden de deportación. Durante el procedimiento, el agente observó a Mendoza Cervantes ingresar a un automóvil junto a Miguel Parra-Hernández e intentó interceptarlos.

NEW: @ICEgov says officers were conducting targeted enforcement in Harris County this morning?Their target, an illegal immigrant from Mexico: Jose Mendoza-Cervantes who has criminal history and a final order of removal. Mendoza-Cervantes and his passenger, Miguel Parra-Hernandez,? — Ali Bradley (@AliBradleyTV) October 10, 2026

McConnell explicó que se generó una persecución vehicular que continuó a pie cuando ambos hombres abandonaron el auto. Registros en vídeo analizados por ABC News mostraron al oficial maniobrar la unidad en dirección al sujeto en movimiento hasta impactarlo.

Alcance de la lesión de Parra Hernández

Tras el hecho, Parra Hernández presentó una fractura en la pierna, fue trasladado a un centro médico local y quedó bajo custodia policial. La agencia gubernamental no detalló antecedentes penales sobre este individuo.

En un comunicado, el ICE alegó que “Parra Hernández corrió delante de un vehículo del ICE y fue atropellado”.

Por su parte, el conductor del vehículo intervenido no había sido ubicado hasta el momento, según reportes de la agencia federal.

Exigencias de la Fiscalía y pesquisa

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris recopila grabaciones de cámaras de seguridad de comercios vecinos para determinar la secuencia de los hechos. McConnell precisó la labor de sus funcionarios al señalar a los medios: “Estamos aquí para investigar el accidente”.

La fiscal del condado de Harris, Abbie Kamin, demandó acceso a la información y respaldó las indagatorias de Ed Gonzalez y Sean Teare.

“ICE debe cooperar plenamente con la investigación local”, declaró Kamin. “Mi oficina apoya al sheriff Ed Gonzalez y al fiscal de distrito Sean Teare en su investigación independiente en curso, y la Fiscalía del Condado de Harris está lista para brindar asistencia y apoyo en estos esfuerzos cruciales. Seguiremos de cerca los acontecimientos a medida que se aclaren los hechos”.

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