Cierra la única destilería de whisky de Manhattan en medio de una caída general en el consumo de alcohol

La destilería Great Jones Distilling Co., un icónico centro de turismo en Manhattan, cerró su centro de visitantes después de cinco años de operaciones, una decisión que afectará 26 empleos a partir del 7 de diciembre de 2026. El cierre se produce mientras el consumo de alcohol continúa reduciéndose en todo el país: solo 54% de los adultos afirma beber alcohol, el nivel más bajo registrado por Gallup desde 1939.

El impacto va más allá de la sala de degustación. La empresa había invertido $21 millones en un espacio de 28,000 pies cuadrados en el barrio de NoHo, que era sede de una destilería, restaurante, bar, tienda y experiencias para visitantes. Según los reportes, el cierre se debe a razones económicas.

La destilería de Manhattan cerró tras cinco años

Great Jones Distilling Co., ubicada en el número 686 de Broadway, abrió en agosto de 2021 después de seis años de operaciones. Fue presentada como la primera destilería legal de whisky de Manhattan en más de un siglo.

El anuncio de la empresa fue breve: “Tras 5 años increíbles, el Centro de Visitantes de Great Jones Distilling Co. permanece cerrado hasta nuevo aviso”. El mensaje confirma el cierre del centro de visitantes, pero no anuncia el fin de la venta de su whisky.

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Proximo Spirits, dueña de Great Jones y de marcas como el tequila mexicano Jose Cuervo, explicó que la decisión siguió una “revisión exhaustiva de las tendencias actuales de la industria de bebidas, las condiciones del mercado y la estrategia empresarial general de la empresa”, según una declaración citada por The Spirits Business.

Para quienes planeaban visitar la destilería, las catas, el restaurante, la tienda física y los eventos ya no están disponibles.

El cierre afectará a 26 empleos en Nueva York

Great Jones Distillers presentó el 2 de octubre un aviso WARN ante el estado de Nueva York. El documento reporta el cierre y la eliminación de los 26 puestos del lugar por motivos económicos, con fecha efectiva a partir del 7 de diciembre.

El WARN es una notificación laboral requerida para advertir sobre determinados cierres o despidos. No implica que los 26 trabajadores hayan perdido ya su empleo en este momento, sino hasta la fecha programada de diciembre.

La compañía había proyectado inicialmente la creación de 100 empleos durante el desarrollo del espacio. Sin embargo, solo se afectarán 26 posiciones vinculadas al sitio de Broadway.

¿Por qué menos estadounidenses están bebiendo alcohol?

Gallup informó en agosto que 54% de los adultos estadounidenses dice beber alcohol, la cifra más baja de su medición desde 1939. El resultado se mantuvo igual que en 2025, pero representa una caída de ocho puntos respecto a 2023, cuando el indicador era de 62%.

La encuesta se realizó del 1 al 19 de julio de 2026 entre 1,200 adultos de los 50 estados y Washington, D.C. El margen de error fue de más menos 4%.

Otros indicadores muestran el mismo cambio. Solo 13% dijo que bebe en exceso algunas veces, otro mínimo en la medición de Gallup, mientras que 17% informó haber elegido cerveza, vino o bebidas espirituosas sin alcohol en lugar de una bebida alcohólica durante el último año.

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La caída no está relacionada como el único factor del cierre de Great Jones. Proximo citó tendencias de la industria, condiciones de mercado y estrategia empresarial, sin atribuir la decisión exclusivamente a la reducción nacional del consumo.

El whisky enfrenta un mercado más débil

Sin embargo, la destilería cierra en un momento de ajustes para varias marcas de bebidas. Proximo reportó una caída de 13.9% en las ventas netas del segundo trimestre de 2026, según The Spirits Business.

Brown-Forman, fabricante de Jack Daniel’s, redujo 12% de su plantilla, equivalente a unos 650 empleos, el año pasado, en medio de una demanda más débil para sus whiskies.

Michael Correra, director ejecutivo de la Metro Package Store Association, describió el momento como un “reinicio importante” para la industria. También sostuvo: “El negocio se está desmoronando y creo que también verás que cierran licorerías porque menos gente bebe”.

No todos los indicadores apuntan en la misma dirección. Entre quienes todavía consumen alcohol, Gallup encontró que las bebidas espirituosas son las preferidas de 32%, frente a 36% para la cerveza y 30% para el vino.

El whisky seguirá disponible para comprar

El cierre físico no implica que Great Jones deje de comercializar sus productos. Proximo indicó que “Los productos de Great Jones Whiskey y Black Dirt Distillery estarán disponibles para su compra online y en tiendas seleccionadas”.

El whisky Great Jones se destila y envejece en Black Dirt, una destilería que Proximo adquirió en 2018 y que opera en el norte del estado de Nueva York. Por eso, el fin del centro de visitantes de Manhattan no significa necesariamente el fin de la marca.

Si buscas una botella, puedes revisar la disponibilidad en la tienda en línea de la empresa y en comercios autorizados. Conviene confirmar existencias antes de desplazarte, porque la oferta puede variar según el distribuidor.

Preguntas frecuentes sobre el cierre del Centro de Visitantes de Great Jones

¿Great Jones cerró definitivamente?

La empresa informó que su centro de visitantes está cerrado “hasta nuevo aviso”. El aviso WARN presentado ante el estado describe el cierre del sitio y despidos por razones económicas.

¿Cuántos empleos se perderán con el cierre de Great Jones?

El aviso WARN indica que 26 puestos del sitio de 686 Broadway serán eliminados, con fecha efectiva del 7 de diciembre de 2026.

¿Todavía se puede comprar whisky Great Jones?

Sí. Proximo aseguró que Great Jones Whiskey y productos de Black Dirt Distillery seguirán disponibles en línea y en minoristas seleccionados.

¿Por qué cerró la destilería?

La empresa citó tendencias de la industria de bebidas, condiciones de mercado y su estrategia empresarial. El aviso WARN clasificó el motivo de los despidos como económico.

¿Está bajando el consumo de alcohol en Estados Unidos?

Sí. Gallup reportó que 54% de los adultos dice beber alcohol, mínimo histórico de su medición desde 1939.

Conclusión

El cierre de Great Jones termina con un punto de encuentro para turistas, residentes y pequeños comercios ligados a la experiencia gastronómica de NoHo, pero mantiene con vida la venta de su whisky fuera del local.

Después del 7 de diciembre sabremos si el cierre temporal anunciado para visitantes se consolida como la salida definitiva de Manhattan de una marca que había regresado el whisky a la isla después de más de un siglo.

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