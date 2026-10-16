Hallan muerto en Francia a un jugador de rugby sudafricano antes de la Champions Cup

El mundo del rugby se encuentra conmocionado tras confirmarse este viernes el fallecimiento de un integrante de la plantilla sudafricana de los Lions de Johannesburgo.

El jugador fue encontrado sin vida en la cabina de ducha de su habitación de hotel en la Isla de Ré, al oeste de Francia, a pocas horas de disputar un compromiso oficial de la Investec Champions Cup.

La delegación del conjunto africano se encontraba concentrada en territorio galo para medirse este sábado al Stade Rochelais (La Rochelle), en el marco del torneo continental que reúne a los mejores clubes de Europa y Sudáfrica.

Tras la alerta del hallazgo, la fiscalía francesa abrió una investigación judicial y ordenó la realización de una autopsia para esclarecer las causas del deceso.

Las autoridades locales y la directiva del club trabajan en la localización de los familiares del deportista antes de emitir un comunicado oficial con su identidad. Por su parte, la organización de la European Professional Club Rugby (EPCR) no se ha pronunciado aún sobre si el partido programado para este fin de semana será suspendido de forma definitiva.

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