Isabel Allende gana premio con la continuación de “La casa de los espíritus”

Este jueves 15 de octubre se ha informado que la escritora chilena Isabel Allende ganó la edición número 75 del Premio Planeta, conocido por ser el premio para escritores hispanos con mayor retribución económica.

Allende ganó el premio por la novela “La hora antes del alba”, la cual es la segunda parte de su afamada novela “La casa de los espíritus”, publicada en 1982.

Además del reconocimiento, la escritora chilena de 84 años ha ganado un millón de euros. Medios de España también destacan que Allende recibió una ovación histórica, incluso la califican como la mayor ovación en 75 ediciones de los premios.

En su discurso de agradecimiento, la escritora destacó la importancia de recuperar la historia. “Cuando veo tantas democracias amenazadas por el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a huir de mi país en 1973″, dijo.

También habló sobre cómo sus seguidores estaban a la espera de una continuación de la novela de 1982: “Desde hace 45 años recibo innumerables mensajes de lectores que me preguntan qué pasó con Alba, la nieta de la familia, y sentía que ahora era el momento de cerrar esta historia”.

Antes de Allende, el Premio Planeta le había sido entregado a otros escritores de fama mundial como Mario Vargas Llosa, Juan Marsé, Eduardo Mendoza o Manuel Vázquez Montalbán, entre otros.

En 75 ediciones solo han ganado 21 mujeres el Premio Planeta, incluyendo a Allende. En la lista figuran la española Ana María Matute y la uruguaya Carmen Posadas.

Hay que destacar que Allende tiene más de 30 libros publicados, y entre todos los títulos ha sumado más de 80 millones de ejemplares vendidos. También ha recibido varios reconocimientos y premios a lo largo de su carrera, y sus novelas han llegado a ser adaptadas a otros formatos.

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