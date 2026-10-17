FC Barcelona mantiene el paso perfecto tras vencer al Betis con golazo de Lamine Yamal [Video]

El FC Barcelona ha derrotado al Betis por 2-5 en La Cartuja este sábado y ha firmado nueve victorias en nueve jornadas de Liga, un pleno que llega antes de sus próximos compromisos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

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El equipo de Hansi Flick ha alcanzado su noveno triunfo liguero consecutivo en un estadio donde el Betis no perdía en LaLiga desde el 6 de diciembre de 2025, precisamente ante el Barcelona, por 3-5. El conjunto azulgrana había ganado también sus 12 partidos oficiales disputados hasta la visita a Sevilla.

Este arranque se sitúa como el mejor de la historia liguera del Barcelona: nueve victorias en las nueve primeras jornadas. Ambos equipos introdujeron rotaciones tras sus compromisos europeos, con ocho cambios en el Betis y cuatro en el visitante.

9 partidos

9 victorias

27 puntos

39 goles a favor



Record histórico de LaLiga.

El Barça de Hansi Flick. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 17, 2026

Lamine Yamal anotó un verdadero golazo

Hay que destacar que el golpe inicial fue de Lamine Yamal, ya que tras un arranque dubitativo del equipo, recibió por el sector interior izquierdo, dejó atrás a Fran García con un par de gambetas y mandó un remate de zurda al segundo palo, lejos del alcance del arquero Valles.

El Betis igualó a balón parado, con un cabezazo de Valentín Gómez tras un córner mal resuelto por la defensa visitante, pues antes del descanso, Rodri volvió a poner arriba al Barcelona, también de cabeza, en el área chica, tras un tiro de esquina de Fermín. Sobre el cierre del primer tiempo, el VAR le anuló al local un golazo de Lo Celso por una mano previa de Cucho Hernández.

En la segunda mitad, Gabriel Jesús estiró la ventaja al empujar a la red un pase atrás de Lamine Yamal. Abde descontó de inmediato, al definir por bajo ante Joan García una asistencia de Lo Celso, y en los festejos se armó una trifulca que terminó con el árbitro expulsando a Facundo Bernal, por un cabezazo a Lamine Yamal, en el minuto 55.

Con el partido inclinado por la superioridad numérica, Álvaro Fidalgo ingresó al minuto 70 y disputó el tramo final del encuentro, en el que el Barcelona manejó la pelota a voluntad y el Betis ya no encontró respuestas. Eric García y Dani Olmo aprovecharon dos errores de Valles para cerrar el 2-5 definitivo en los minutos finales.

Nuevo récord del FC Barcelona de Flick

El Barça logró ante el Betis su novena victoria consecutiva desde que comenzó la Liga, lo que supuso batir el récord histórico de ocho triunfos seguidos que ostentaba el equipo que dirigió el ‘Tata’ Martino en la temporada 2013-2014.

? Elche 0-5 FC Barcelona

? FC Barcelona 2-0 Athletic Club

? FC Barcelona 5-2 Rayo Vallecano

? Valencia 0-5 FC Barcelona

? FC Barcelona 5-1 Feyenoord

? Levante 2-4 FC Barcelona

? FC Barcelona 7-2 Racing

? Sevilla 1-3 FC Barcelona

? FC Barcelona 3-0 Getafe

? Galatasaray? pic.twitter.com/jbaW25L8Ol — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 17, 2026

El conjunto azulgrana que entrenó el técnico argentino encadenó ocho triunfos desde que empezó aquella Liga y dejó de ganar a la novena jornada, cuando empató a cero en el estadio de Osasuna.

Además, el triunfo de La Cartuja supone que el Barcelona iguala el mejor arranque liguero de un equipo en toda la historia del Campeonato Nacional de Liga, que hasta ahora poseía en solitario el Real Madrid de la temporada 1968-1969, con nueve triunfos seguidos. Aquel conjunto era conocido como el Madrid de los ‘ye-yés’.

Si los azulgrana ganan el Clásico del próximo domingo, se convertirán en el equipo que mejor ha empezado un campeonato liguero con diez triunfos en las primeras diez jornadas.

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