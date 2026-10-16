Trump califica de “gran héroe” al padre que enfrentó al atacante que mató a tres niños y una maestra en Oregón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes al hombre que persiguió y abatió al adolescente que atacó una escuela primaria en Bend, Oregón, donde murieron tres niños y una maestra.

Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que había sido informado sobre el tiroteo y calificó de “gran héroe” al hombre que intervino para detener al atacante.

“Es algo terrible, pero gracias a Dios que había un hombre que tenía un arma y sabía usarla”, afirmó el mandatario, quien agregó que la tragedia probablemente habría sido mucho peor de no haber intervenido.

El hombre fue identificado por su madre como Kaylub Giamanco, padre de dos niñas que estudian en la escuela primaria Silver Rail, escenario del ataque ocurrido el jueves.

Kenda Freeman dijo en una declaración leída ante periodistas que su hijo persiguió al adolescente armado dentro del edificio y le disparó. Añadió que Giamanco no busca reconocimiento y pidió privacidad para la familia.

La policía no había identificado públicamente hasta este viernes ni al atacante ni al hombre que le disparó. Las autoridades informaron que el adolescente fue encontrado muerto dentro del edificio pocos minutos después de que comenzaran las llamadas de emergencia.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, había confirmado horas después del ataque que un ciudadano siguió al atacante hasta la escuela y contribuyó a poner fin al tiroteo cuando los agentes policiales comenzaban a llegar.

“Tus acciones conllevan una gran carga emocional, y solo quiero que sepas que mis pensamientos también están contigo”, dijo Kotek.

El jefe de policía de Bend, Mike Krantz, informó que el atacante, de 16 años, murió dentro de la escuela después de disparar a través de las puertas cerradas para ingresar al edificio.

Los fallecidos fueron tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra. Otro niño de 7 años y una profesora de 54 años resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital en estado crítico.

La familia de la maestra, identificada como Becky Drury, informó que sufrió lesiones en el brazo izquierdo y la mano derecha y que se recuperaba de una cirugía.

De acuerdo con un agente de la ley informado sobre la investigación, el adolescente utilizó una escopeta de corredera que había sido comprada por su madre. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a proporcionar información públicamente.

La legislación de Oregón permite que un menor posea una escopeta si uno de sus padres se la proporciona o autoriza su posesión.

La primera llamada al 911 se produjo a primera hora de la tarde y fue realizada desde el exterior de la escuela por una persona que reportó haber sido atacada con un arma larga. Después se recibieron otras llamadas desde el interior del plantel.

La policía llegó pocos minutos después y encontró al atacante dentro del edificio.

Las clases y demás actividades fueron suspendidas este viernes en las escuelas de Bend, una ciudad de unos 100,000 habitantes ubicada en el centro de Oregón.

La escuela primaria Silver Rail atiende a estudiantes desde jardín de infancia hasta quinto grado y tenía unos 450 alumnos matriculados el año pasado.

El ataque fue la vigésimo octava masacre registrada en Estados Unidos este año, de acuerdo con la base de datos de Associated Press y USA Today elaborada en colaboración con la Universidad Northeastern.

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