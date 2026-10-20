Autoridades de California solicitan investigación tras agresión de ICE contra un ciudadano estadounidense

Las autoridades de California solicitaron abrir una investigación formal tras la agresión sufrida por un ciudadano estadounidense a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el fin de semana, quien resultó herido durante un procedimiento de detención grabado en video en la ciudad de Long Beach.

En imágenes difundidas en redes sociales por StopICE.net, se observa a un hombre inmovilizado en la calle contra la acera mientras pide auxilio. Durante la intervención, el detenido aseguró tener el brazo roto y manifestó dolor.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, identificó al afectado como Ricardo González, a quien describió como “un residente de Long Beach, padre y ex empleado de la ciudad”.

Richardson presentó una denuncia ante el DHS, señalando que el detenido “supuestamente fue sometido al uso repetido de una pistola Taser, inmovilizado por la fuerza y sufrió lesiones importantes” durante el operativo del sábado, informó ABC News.

Intervención de la policía local e historial de la solicitud

El Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) informó en un comunicado que sus agentes acudieron al sitio tras un pedido de auxilio de personal del ICE “debido a actos de vandalismo contra vehículos y a que una persona necesitaba asistencia médica”.

Al llegar, los efectivos locales hallaron un enfrentamiento masivo y ubicaron a González esposado y sangrando. La policía aclaró la postura de su personal en el evento:

“Los agentes del LBPD no participaron en ninguna operación de control migratorio y el personal del LBPD no realizó ningún arresto”, declaró el departamento de policía.

Los agentes de la ciudad llevaron a González a una estación de bomberos para retirarle las esposas y posteriormente trasladarlo a un hospital local. Según consta en la denuncia formal, González había contactado previamente a la policía municipal “solicitando ayuda durante un enfrentamiento con agentes federales de inmigración”.

Peticiones de investigación y reacciones

El representante demócrata por California, Robert Garcia, calificó lo sucedido como “sumamente perturbador” y confirmó la ciudadanía estadounidense del afectado. García, integrante del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, solicitó investigar el procedimiento:

“No hay informes que indiquen que estuviera haciendo algo malo, no hay informes públicos al respecto”, dijo durante una conferencia de prensa el lunes. “Desde luego, no he recibido ninguna información de nuestro departamento de policía que indique que estuviera cometiendo algún tipo de actividad delictiva”.

“Lo que le sucedió a Ricardo es indignante e inaceptable”, declaró Richardson en un comunicado, al tiempo que exigía una investigación independiente del incidente. “Long Beach no permanecerá en silencio cuando nuestros vecinos resulten perjudicados. Una placa federal no da derecho a brutalizar a las personas ni a ignorar sus derechos constitucionales. Si se les confía la tarea de hacer cumplir la ley, deben rendir cuentas ante ella”.

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