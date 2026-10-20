Cornell enfrenta una moción de censura por su respuesta a las denuncias de agresión sexual

Una exestudiante de la Universidad de Cornell que denunció haber sido violada por siete alumnos en una casa de fraternidad afirmó que el rector de la institución, Michael Kotlikoff, cuestionó por qué tardó varias semanas en reportar la presunta agresión. La mujer aseguró que el comentario la hizo sentirse desprotegida y desacreditada por las autoridades universitarias.

La acusación está contenida en una carta que la denunciante, identificada como Jane Doe en documentos judiciales, envió la semana pasada a dirigentes del profesorado. The Associated Press obtuvo el documento el martes 20 de octubre, en medio de las críticas a la respuesta de la universidad ante las denuncias de violencia sexual y de las deliberaciones sobre una posible moción de censura contra su dirección.

La mujer explicó que la presidenta de su hermandad estudiantil le contó que Kotlikoff había preguntado por qué esperó hasta noviembre de 2024 para denunciar una agresión que, presuntamente, ocurrió en octubre de ese año. La dirigente de la hermandad había conversado con el rector en noviembre y entendió su comentario como una expresión de dudas sobre el relato de la joven.

“La respuesta inicial del presidente Kotlikoff fue algo así como: “¿Por qué esperó tanto tiempo para denunciarlo?””, escribió Jane Doe en la carta.

La denunciante sostuvo que esa conversación redujo su confianza en la capacidad de la administración para abordar lo ocurrido con la sensibilidad y la imparcialidad que esperaba. Por ello, decidió compartir su versión con los representantes del profesorado antes de que estos tomaran una decisión sobre la gestión universitaria.

Cornell rechaza la versión de la denunciante

La universidad ofreció una interpretación diferente de la conversación entre Kotlikoff y la presidenta de la hermandad. Un portavoz de Cornell rechazó el relato de Jane Doe y afirmó que el rector preguntaba por las actuaciones de los testigos, no por la demora de la joven en presentar la denuncia.

El decano del profesorado, Chris Schaffer, también expuso una versión alternativa en un correo electrónico enviado el martes a los senadores académicos, al que tuvo acceso AP.

Schaffer explicó que otro funcionario presente en la conversación recordaba que Kotlikoff había preguntado por qué los testigos no habían informado antes de la presunta agresión a través de la línea anónima de denuncias de la universidad, especialmente porque las acusaciones ya circulaban en las redes sociales.

El decano indicó que esperó para distribuir la carta entre los senadores académicos hasta obtener otro relato de lo sucedido. También informó de que remitió el documento a los abogados de Cornell, quienes lo trasladaron al equipo independiente encargado de investigar la respuesta de la institución.

El profesorado prepara una posible moción de censura

La controversia se produce mientras integrantes del profesorado de Cornell debaten una resolución para declarar su falta de confianza en la capacidad de la administración universitaria para gestionar las denuncias de agresión sexual. Algunos miembros de la comunidad académica han descrito la situación como una “crisis en curso” dentro del campus.

Los profesores comenzaron a discutir la propuesta el miércoles de la semana pasada, durante una reunión en la que Kotlikoff recibió preguntas críticas sobre la respuesta de la universidad a las denuncias de violencia sexual y la supervisión de las fraternidades estudiantiles.

El Senado del Profesorado prevé reanudar el debate el 28 de octubre y posteriormente celebrar una votación electrónica sobre la resolución.

Schaffer manifestó durante la reunión que se oponía a la moción de censura porque, en su opinión, no identificaba fallos específicos ni proponía medidas correctivas. No obstante, reconoció el malestar existente entre los integrantes de la institución.

“La indignación en nuestra comunidad está justificada y la comparto”, afirmó el decano.

La denuncia de Jane Doe ha desencadenado protestas en el campus, nuevas críticas al sistema disciplinario de Cornell y una investigación estatal sobre la presunta agresión ocurrida en octubre de 2024.

El caso también ha intensificado el escrutinio sobre los mecanismos que utiliza la universidad para recibir denuncias, investigar posibles agresiones sexuales y determinar responsabilidades dentro de las organizaciones estudiantiles.

La denunciante pide que el Senado examine la información

La carta de Jane Doe, enviada a través de su abogado y divulgada inicialmente por The New York Times, busca que los representantes del profesorado conozcan su versión mientras evalúan la actuación de las autoridades universitarias.

La mujer aclaró que no pretende orientar el sentido de la votación, sino aportar información que los senadores puedan considerar o investigar.

“Mi intención no es prescribir cómo debe interpretar el Senado este relato, sino proporcionar información que sus miembros quizá deseen considerar o investigar más a fondo”, escribió.

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