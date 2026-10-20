Denuncian inacción del presidente de Cornell tras agresión sexual sufrida por una estudiante

La alumna de la Universidad de Cornell que denunció una violación grupal en 2024 aseguró en una carta que el presidente del centro, Michael Kotlikoff, no la apoyó cuando conoció el caso.

Según explicó la denunciante, identificada como Jane Doe para proteger su identidad, en una carta obtenida por The New York Times, la primera respuesta de Kotlikoff fue “dudar sobre la veracidad” de su relato.

“La reacción inicial de Kotlikoff fue algo así como: ‘¿Por qué esperó tanto para denunciarlo?'”, afirmó en la carta con base a lo que le explicó la entonces presidenta de su sororidad, que fue quien contó el caso al presidente.

La ahora exestudiante afirmó que sintió que el presidente no la apoyaba, lo que “mermó su confianza” en la capacidad de la administración para tratar su caso con “comprensión, sensibilidad e imparcialidad”.

Además, la presidenta de su sororidad le comentó que había otras personas presentes en la conversación, aunque desconoce quiénes, y que al menos una de ellas se sintió “incómoda” con la reacción del presidente.

La misiva, aunque se publicó este martes, fue enviada al claustro del centro de élite el pasado 14 de octubre, antes de que acogiera un debate sobre una moción impulsada por los profesores contra el liderazgo de Cornell por su gestión del caso.

Los docentes explicaron a EFE entonces que este caso es “solo la punta del iceberg” y que otras estudiantes habían relatado experiencias similares.

El próximo 28 de octubre se abrirá una votación telemática de esta resolución no vinculante.

La denunciante explicó que con este testimonio no buscaba “indicar cómo interpretar” su caso, sino poder aportar la información necesaria para que pudieran considerar la moción de manera más completa.

El caso se reabrió hace unas semanas tras la demanda civil presentada por Jane Doe contra los siete estudiantes a los que acusa de violarla durante horas en una casa de fraternidad en el campus y contra el centro de élite por no haber investigado cuando ocurrieron los hechos en 2024.

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