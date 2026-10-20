Jose Mourinho: “El Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la Champions”

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que “el Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la ‘Champions'” en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo frente al Leipzig en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones.

“Es muy pronto. El Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la ‘Champions’, el objetivo ahora es clasificar. Después, si llegamos a los puntos que nos permiten la clasificación, viene el segundo objetivo, que es evitar el ‘play-off’, dos partidos que te meten en la situación de ‘knock-out'”, apuntó.

“Mirando a la competición, tengo la sensación de que van a ser necesarios muchísimos puntos para escapar del ‘play-off’. Vamos poco a poco, primero llegar a los 11 o 12 que te permiten clasificar, y después de conseguirlo ir con todo para quedar en los primeros ocho”, añadió.

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Volvió a insistir que su trabajo en el Real Madrid no está terminado: “Falta mucho, estamos aquí hace tres o cuatro meses, es imposible estar donde queremos estar. Hay que mejorar siempre, individual y colectivamente. Cuanto más conocimiento tengo de los jugadores y los jugadores de mí, más empatía técnica y táctica vamos a tener. Entiendo que las exigencias de un club como el Real Madrid son máximas”

Mourinho respeta al Leipzig en su visita al Real Madrid

Analizó al rival en la Liga de Campeones: “El Leipzig no es el equipo que ha perdido mal en Múnich, es el equipo que ha ganado al PSV y tiene tres puntos y se quiere clasificar. Ese es el Leipzig. Nosotros ganamos tres partidos en poco tiempo, y el último ganamos jugando muy bien, un partido muy completo, pero hay que seguir. No significa que por ganar tres se gane el cuarto. Hay que jugar y ganar”.

Terminó valorando su recorrido en el club blanco: “Creo que estaba bien preparado para no tener muchas sorpresas, pero he querido partir de cero, ver con mis ojos, escuchar, comunicar. En ese sentido, me esperaba lo que he encontrado. No he venido aquí con el ‘target’ de estar aquí 100 o 200 días, o tres años, o más, he venido con el ‘target’ de cada día dar mi máximo en la construcción de un futuro mejor. Quien da lo máximo, no es obligado a dar más”.

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