Roberto De Zerbi quita los celulares a los jugadores del Tottenham

El director técnico del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, apeló a una medida drástica para intentar encauzar el rumbo de su equipo tras un inicio de temporada desastroso.

En la conferencia de prensa previa al choque de la séptima jornada de la Premier League frente al Coventry City, el preparador italiano reveló que decomisó los teléfonos móviles a sus futbolistas durante una concentración relámpago en Marbella realizada durante el reciente parón FIFA.

“Trabajamos en el campo y nos mantuvimos juntos. Quitamos los teléfonos de los desayunos, almuerzos y cenas para obligarnos a convivir, porque hoy en día se usan todo el tiempo”, explicó De Zerbi, quien remarcó que contó con el respaldo del CEO Vinai Venkatesham y del director deportivo Johan Lange.

La decisión busca recuperar la unión de grupo en un vestuario que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 3 puntos en seis fechas y sin conocer la victoria, un panorama insostenible tras una inversión veraniega de 380 millones de libras (unos $505 millones de dólares).

En el plano futbolístico, el timonel italiano confirmó dos novedades cruciales para el armado del plantel: el regreso del extremo Dejan Kulusevski, quien estuvo fuera de las canchas toda la campaña anterior por lesión, y la recuperación plena de James Maddison, ya en condiciones de saltar como titular tras más de un año de baja por la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en 2025.

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