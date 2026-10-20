Ritz lanza sus primeras galletas sin gluten: estarán disponibles en Walmart y Albertsons

El gluten se ha convertido en un elemento que, cuando figura en las etiquetas de los alimentos, suele generar rechazo o ser descartado por sus efectos en la salud de las personas con enfermedad celíaca. Conscientes de esta realidad, la Ritz lanza una versión de sus icónicas galletas sin gluten con el sabor original.

El nuevo producto de RITZ® promete conservar el clásico sabor a mantequilla, doradas y crujientes, pero ahora gluten free. Estarán disponibles en tiendas a partir de octubre de 2026 en Walmart y Albertsons.

Aunque al principio se encontrarán solo en estas dos cadenas, será en febrero de 2027 cuando se distribuyan en todo el país en su presentación de paquete de 8 onzas, con un precio de venta sugerido de $4.49.

Un clásico infaltable en tus meriendas y reuniones

La versatilidad de las galletas RITZ® las hace una pieza clave en reuniones, meriendas o para el momento que prefieras. Acompañadas con guacamole, hummus, mermeladas, mantequilla de maní o con el untable de tu preferencia, estas galletas se deshacen en la boca gracias a su textura crujiente.

La Directora Sénior de Galletas Básicas y Jefa de Estrategia de Portafolio de Productos Salados de Mondelēz International, Olympia Portale, destaca que las galletas RITZ® Original sin gluten ofrecen el mismo delicioso sabor “que tanto gusta a los consumidores en nuestras galletas RITZ® Original y no contienen colorantes ni saborizantes artificiales”.

RITZ® es una marca del grupo Mondelēz International que se ha posicionado como una de las galletas más populares en Estados Unidos y el mundo desde que salieron al mercado en 1934.

¿Qué significa realmente “Gluten Free”?

Según la tecnóloga de alimentos de la Oficina de Nutrición y Etiquetado de Alimentos del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición Aplicada de la FDA, Carol D’Lima, el límite para la clasificación gluten free es de “menos de 20 ppm (partes por millón) para la presencia inevitable de gluten en los alimentos que llevan esta etiqueta”.

La FDA advierte que este es el nivel más bajo que se puede detectar de forma consistente en los alimentos utilizando herramientas analíticas científicas válidas.

Por lo tanto, la mayoría de las personas con enfermedad celíaca pueden consumir alimentos clasificados como gluten free, ya que esta norma garantiza que solo existan cantidades insignificantes de gluten sin representar riesgos para su salud.

Recordemos que, al consumir alimentos con gluten, las personas con esta condición se enfrentan a complicaciones graves e incluso potencialmente mortales, advierte la FDA.

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