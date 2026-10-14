Papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital tras su operación, confirmó El Vaticano

El papa León XIV superó con tranquilidad su primera noche de hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma, según informó la oficina de prensa del Vaticano tras ser sometido este martes a una intervención quirúrgica para tratar un adenocarcinoma, tipo de tumor maligno detectado en su sistema respiratorio.

Durante el procedimiento, los cirujanos procedieron a la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación se realizó mediante una técnica vídeoasistida que concluyó de forma satisfactoria y sin presentar imprevistos médicos.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, señaló el parte médico del Vaticano. “Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida”.

Asimismo, el documento del Vaticano confirmó el éxito del resultado de la operación quirúrgica sin complicaciones, señaló el comunicado.

Evolución médica del pontífice

Al concluir la cirugía, el pontífice de 71 años despertó con normalidad. Tras completar un periodo breve de observación, fue trasladado a su habitación ubicada en el décimo piso del hospital Gemelli, donde solicitó alimento para cenar.

El obispo de Roma permanecerá ingresado en el centro médico de la capital italiana para cumplir con su fase de recuperación y someterse a revisiones posoperatorias. La oficina de prensa del Vaticano indicó que ofrecerá nuevos reportes sobre su estado de salud, mientras el equipo médico evalúa si se aplicarán tratamientos adicionales contra el tumor.

Antecedentes del diagnóstico y próximos compromisos

El propio León XIV comunicó el diagnóstico el domingo anterior, señalando la presencia de un nódulo pulmonar en etapa temprana que requería intervención.

El cuadro médico del pontífice estadounidense-peruano ocurre a pocas semanas de su gira internacional programada del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. El viaje se mantiene en pie según las declaraciones iniciales del pontífice, a la espera de la evolución médica definitiva que determine el equipo tratante.

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