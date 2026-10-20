“Street Fighter” conquista la taquilla en EE.UU. y Canadá

“Street Fighter” debutó en el primer puesto de la taquilla de Estados Unidos y Canadá con una recaudación mundial de $51 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera.

La adaptación cinematográfica de la popular saga de videojuegos de los años 80, dirigida por Kitao Sakurai, llegó a 3,575 salas de Norteamérica, según los datos de Box Office Mojo.

Sin embargo, los números de estreno no se han traducido en una recepción especialmente favorable. La película obtuvo una calificación B- en las encuestas de CinemaScore, realizadas entre espectadores al salir de las salas, y alcanzó un 42% en Rotten Tomatoes, dos indicadores de una acogida moderada para la producción basada en el universo de Capcom.

Un documental sobre Elizabeth Holmes sorprende en los cines

La segunda posición de la taquilla norteamericana quedó en manos de “You Can See Everything”, un documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim centrado en Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por fraude. El filme recaudó $15 millones de dólares, una cifra destacada para una producción de este género.

La película también llamó la atención por el secretismo que rodeó su desarrollo. El proyecto se mantuvo oculto hasta que pudo verse por primera vez en septiembre, durante el Festival de Telluride, en Colorado. Con una duración de 172 minutos, casi tres horas, la producción cuenta con la distribución de A24.

Fielder es conocido por mezclar realidad y ficción en propuestas como “The Rehearsal”, de HBO, y “Nathan for You”, de Comedy Central. Por su parte, Oppenheim dirigió “Primetime”, protagonizada por Robert Pattinson, que ha recaudado cerca de $50 millones de dólares frente a un presupuesto de $15 millones. Esta última película se ha exhibido hasta ahora en 855 salas de Norteamérica.

Otros estrenos también se abren paso en la taquilla

Entre los títulos que siguen sumando espectadores está “La otra madre”, estrenada el 9 de octubre, que acumula $78 millones de dólares en todo el mundo, incluidos $44 millones en Norteamérica. A su vez, la cinta de terror y supervivencia “La caída de la ballena” debutó con $17 millones de dólares de recaudación mundial.

“Sentido y sensibilidad”, otro de los estrenos del fin de semana, alcanzó el quinto puesto en Norteamérica. La película consiguió $18,5 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales $7,2 millones procedieron de Estados Unidos y Canadá.

También destacó “La bola negra”, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis. La película de Netflix, que ha generado expectativas en Estados Unidos de cara a la carrera por los Óscar, recaudó $277,500 dólares en sólo cuatro salas de Los Ángeles y Nueva York.

El resultado la convirtió, según informó la plataforma el domingo, en el segundo mejor estreno limitado en salas norteamericanas para una película de Netflix en un idioma distinto del inglés. Su promedio fue de $69,375 dólares por cine, una cifra excepcional para un lanzamiento de esa escala.

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