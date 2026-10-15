La nueva serie de “Baywatch” ya tiene su primer tráiler

La playa de “Baywatch” volverá a llenarse de rescates extremos, cuerpos en cámara lenta y dramas familiares en enero, cuando Fox estrene una nueva versión de la famosa serie de salvavidas.

Stephen Amell y Jessica Belkin encabezan el reparto de esta producción, que recupera el universo de la ficción estrenada en 1989 y considerada en su época uno de los programas más vistos del mundo.

El primer tráiler, de casi tres minutos, deja ver que la apuesta conserva varios de los ingredientes que hicieron reconocible a la franquicia. La secuencia inicial presenta un aparatoso accidente de avioneta y a Hobbie Buchanan, interpretado por Amell, dispuesto a convertirse en el héroe del rescate. La acción, el drama y las imágenes ralentizadas acompañan una puesta en escena que también recupera “I’m Always Here”, el tema musical asociado a la serie original.

Stephen Amell asume el legado de los Buchanan

En esta nueva etapa, Amell interpreta a Hobbie Buchanan, capitán del equipo de salvavidas que busca seguir los pasos de su padre, Mitch Buchanan. Su rutina cambia con la llegada de Charlie, personaje de Belkin, una hija a la que nunca conoció y que también quiere continuar con la tradición familiar.

La historia retoma así uno de los nombres más reconocibles de la producción original. Mitch Buchanan fue interpretado por David Hasselhoff, quien convirtió al personaje en una de las figuras emblemáticas de la serie. Aunque esta nueva entrega presenta una historia renovada, mantiene ese vínculo con los protagonistas que marcaron la primera etapa de la franquicia.

Junto a Amell y Belkin, el elenco reúne a Shay Mitchell, Brooks Nader, Hassie Harrison, Livvy Dunne, Noah Beck, David Chokachi y Thaddeus LaGrone. Ashley Moore, Luke Eisner, Nadia Gray, Kylar Miranda y Charlie McElveen también tendrán personajes recurrentes. A ellos se suma una aparición especial de la rapera Megan Thee Stallion.

Fox prepara otro intento por recuperar la franquicia

El regreso televisivo llega después de un intento de llevar la historia nuevamente a las pantallas de cine. En 2017 se estrenó una película protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson y Zac Efron que no consiguió el respaldo esperado de la crítica ni se convirtió en el éxito de taquilla que buscaba. La cinta recaudó $178 millones de dólares.

Para esta nueva apuesta, Matt Nix será el showrunner y productor ejecutivo, junto a McG, quien también dirigió el primer episodio. Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto y Mike Horowitz completan el equipo de productores ejecutivos. Fox está detrás de la producción.

La serie comenzará a emitirse en Estados Unidos en enero, aunque todavía no se ha anunciado el día exacto del estreno. Para el público latinoamericano, la distribución estará a cargo de Prime Video, plataforma por la que llegará esta nueva versión de “Baywatch”.

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