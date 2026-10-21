Brad Lander denuncia su arresto por tropas israelíes mientras apoyaba a agricultores en Cisjordania

El candidato demócrata al décimo distrito congresional de Nueva York y excontralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, declaró que fue detenido por las Fuerzas de Defensa de Israel mientras participaba en una cosecha de aceitunas en Cisjordania este miércoles.

En una publicación en redes sociales, Lander indicó lo siguiente: “He sido detenido por las FDI, junto con un grupo de rabinos y voluntarios. Simplemente estábamos cosechando aceitunas en un olivar cerca de Nehalim, en Cisjordania”.

“La ocupación es un crimen según el derecho internacional. Cosechar aceitunas no es un delito según ninguna ley que yo conozca”, añadió.

I’ve been detained by the IDF, along with a group of rabbis & volunteers. We were simply harvesting olives in a grove near Nehalim in the West Bank.



The occupation is a crime under international law. Harvesting olives isn’t a crime under any law I know. pic.twitter.com/r7B5Q3RvjY — Brad Lander (@bradlander) October 21, 2026

De acuerdo con la organización israelí Rabinos por los Derechos Humanos, Lander figuraba entre los alrededor de 90 voluntarios y activistas detenidos este miércoles mientras acompañaban a agricultores palestinos en medio de la cosecha de aceitunas cerca de la aldea de Nahalin, en las afueras de Belén.

La organización en cuestión aseguró que los voluntarios habían estado brindando ayuda a los agricultores a cosechar aceitunas en terrenos a los que no habían podido acceder desde el 7 de octubre.

Rabinos por los Derechos Humanos aseguraron que el grupo llevaba cerca de dos horas recolectando cosechas cuando llegaron el ejército israelí, la policía y las autoridades fronterizas, quienes presentaron una orden militar que declaraba la zona como área militar cerrada por 24 horas.

Los representantes del grupo expresaron que acataron la orden de abandonar el área, pero las autoridades retuvieron a los presentes para su identificación, fotografiando sus pasaportes y documentos de identidad antes de ser llevados a una comisaría.

La agencia de derechos humanos aseguró que los ciudadanos extranjeros fueron separados de los voluntarios israelíes.

La detención se produjo varios días después de que Lander anunciara que viajaba a Cisjordania como parte de la coalición “Protejamos la Cosecha” junto con varios grupos de defensa de los derechos humanos. En una publicación aseguró que los objetivos del viaje eran ayudar a los agricultores palestinos a cosechar aceitunas, documentar las condiciones en Cisjordania y respaldar los esfuerzos de proteger a las comunidades palestinas de la violencia y el desplazamiento. Aparte, dijo que la coalición buscaba “garantizar los derechos humanos, la seguridad, la igualdad y la libertad tanto para palestinos como para israelíes”.

En un comunicado emitido por Rabinos por los Derechos Humanos, el director ejecutivo interino, Anton Goodman, declaró: “Vinimos a acompañar a los agricultores a tierras a las que no habían podido acceder en tres años, y tras dos horas de cosecha tranquila, llegaron numerosas fuerzas y bloquearon la zona. Nadie podía haber previsto esta orden. En lugar de proteger a las personas que trabajan en sus propias tierras, el ejército las está expulsando y deteniendo a quienes acudieron a apoyarlas”.

No se ha aclarado de inmediato si Lander sigue bajo custodia el miércoles o si se habían presentado cargos.

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