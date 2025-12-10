Contralor Brad Lander, detenido por ICE, se lanza al Congreso por Nueva York

El Contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, lanzó su campaña por el Distrito 10 hacia la Cámara de Representantes, desafiando al representante Dan Goldman.

“Me postulo para el Congreso porque necesitamos líderes que luchen, no que se rindan. Reconozco este momento y estoy listo para afrontarlo”, escribio en X, donde compartió el video de lanzamiento de su campaña.

Lander es un político progresista cercano a las políticas del alcalde electo de la Gran Manzana, Zohran Mamdani.

“Nuestro alcalde puede tener un aliado en Washington en lugar de un adversario en su propio territorio”, declaró Lander en un video de lanzamiento de campaña.

Lander es un defensor frontal de los inmigrantes y tuvo proyección nacional cuando fue detenido en el 26 Federal Plaza, en Manhattan, al cuestionar la detención de migrantes tras audiencias en una corte.

“Brad Lander se postula al Congreso porque, en este momento urgente, necesitamos líderes que luchen, no que se rindan”, dice su campaña. “Que luchen contra un gobierno federal autoritario que está secuestrando a nuestros vecinos. Que luchen por una Nueva York asequible y acogedora para todos. Que luchen por una economía que no esté en nuestra contra”.

Lander tiene el respaldo de varios políticos progresitas, incluido Mamdani, además de los senadores Bernie Sanders (Vermont) y Elizabeth Warren (Massachusetts).

“Siempre he creído que peleas por las cosas que amas y yo amo a esta ciudad”, expresó Lander en su video de campaña.

En su video de campaña, Lander se desmarca de AIPAC, una organización israelí que apoya a congresistas, quienes han sido criticados.

“Estoy compitiendo por el Congreso, porque los retos que enfrentamos no pueden ser resueltos con cartas redactadas con fuerza o recaudaciones de fondos”, expresó. “Y no cumpliendo las órdenes de AIPAC en un distrito que sabe que nuestra seguridad, nuestra libertad y nuestro progreso están estrechamente vinculados”.