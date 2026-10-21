Dylan y Cole Sprouse: ¿es cierto que son hijos del incesto?

En una historia de Instagram, el actor Cole Sprouse escribió: “Ningún entrenamiento de medios en la tierra puede prepararte para leer este titular de clickbait a las 10 am”. El titular al que hacía mención es el que ha sido difundido por varios medios y donde se asegura que él y su hermano gemelo, Dylan Sprouse, son hijos de una “relación de incesto”.

Estos titulares amarillistas nacieron de un reciente episodio del podcast “Wildmen”, el cual es presentado por Dylan Sprouse y Brendan Columbus. Durante esta conversación, el actor, quien fue estrella Disney durante su infancia al protagonizar la serie “The Suite Life of Zack & Cody”.

La declaración del actor, quien está casado con la supermodelo Barbara Palvin, parece haber sido usada para crear una historia sensacionalista. Durante la conversación, él contó que hace un tiempo había estado investigando la historia familiar y se encontró con algunas conexiones.

Supuestamente, la familia de su padre y de su madre ya había estado conectada durante el siglo XIX. Muchas décadas después, Melanie Wright y Matthew Sprouse, quienes son los padres de ambos actores y exestrellas de Disney, se casaron.

En esta investigación, Cole también descubrió que históricamente la familia ha tenido presencia de gemelos. Incluso, reveló que por el lado de la familia materna existen al menos siete pares de hermanos gemelos.

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