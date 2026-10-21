Putin acepta negociar con Ucrania bajo la mediación de Estados Unidos

El presidente de Rusia, Vladimi Putin manifestó su disposición para retomar las conversaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania a mediados de noviembre con Estados Unidos como mediador, tras la reunión que sostuvo con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

“El presidente informó a Witkoff de que, en principio, estamos dispuestos a reanudar las negociaciones tripartitas en torno al 10 de noviembre sobre el asunto más importante: la creación de un sistema de seguridad para Rusia y Ucrania al término del conflicto”, declaró Yuri Ushakov, asesor de Política Internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Asimismo, agregó que el representante estadounidense reaccionó favorablemente a la propuesta: “esto será recibido, sin lugar a dudas, con gran satisfacción por el presidente de EE.UU., Donald Trump”.

Revisión de propuestas y situación en el frente

Durante la reunión, Witkoff presentó los resultados de las consultas realizadas previamente en Oslo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y líderes europeos. El Kremlin analizó las posturas formuladas por la parte ucraniana y europea, aunque Ushakov señaló que “en el contexto del proceso de arreglo en Ucrania, no había muchas cosas útiles”, informó EFE.

Asimismo, el presidente Putin expuso durante el encuentro la posición de su ejército en el terreno militar, destacando el control de la iniciativa estratégica en las zonas de combate, al tiempo que hizo referencia a ataques recientes registrados contra la ciudad de Moscú.

Las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos se encuentran suspendidas desde mediados de febrero. La intención del gobierno ruso es reiniciar los contactos diplomáticos en torno al 10 de noviembre para abordar las garantías de seguridad en la región.

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