Allen Bailey, exjugador de Kansas City Chiefs fue encontrado muerto en su casa de Florida

El mundo de la NFL está de luto por la muerte de Allen Bailey, que dejó su huella en los Kansas City Chiefs y también vistió la camiseta de los Atlanta Falcons.

Allen Bailey was an excellent teammate, generous man, and kind soul.



We're deeply saddened to hear of his passing, and our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/gdeSp5AxDX — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 21, 2026

El exjugador falleció a los 37 años, una noticia que ha generado gran conmoción entre los aficionados y quienes siguieron su trayectoria en el fútbol americano profesional.

Conocido por una tremenda potencia física (191 centímetros y 131 kilos) y una contundencia impresionante en la línea defensiva, características que le valieron el apodo de Hulk, disputó 133 partidos de temporada regular y se consolidó como una pieza importante de la defensa de los Chiefs, franquicia en la que estuvo ocho temporadas.

Rest in peace, Allen Bailey ?



We send our deepest condolences to his family and friends pic.twitter.com/AmtOe4acx9 — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 21, 2026

Hallado muerto en su casa de Florida

La noticia se ha dado a conocer hoy, a través de TMZ, pero al parecer el deceso ocurrió el martes en su residencia de Florida. Según desvela el citado medio estadounidense le encontró su esposa y fue su hermano, Alford Bailey Jr, el que lo ha notificado oficialmente señalando que la familia cree que Allen pudo haber fallecido por causas naturales, algo que tendrá que investigar y corroborar la policía y el juez que ha levantado el cadáver.

Nacido el 25 de marzo de 1989 en Sapelo Island (Georgia) Bailey jugó al fútbol americano universitario en Miami Hurricanes y su gran desempeño le permitió llegar a la NFL en 2011, cuando los Chiefs lo seleccionaron en la tercera ronda del draft con el número 86.

Bailey permaneció ocho temporadas en los Kansas, entre 2011 y 2018, antes de incorporarse a los Atlanta Falcons en 2019. Con la franquicia de Georgia disputó dos temporadas y participó en 31 encuentros, hasta que se desvinculó en 2021.

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