Voto por correo en Nueva York: fechas límite y cómo enviar la boleta para las elecciones de 2026

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recordó a los votantes que el voto por correo es seguro y cuenta con mecanismos de protección, e instó a quienes planean utilizar esta modalidad a solicitar y devolver sus boletas cuanto antes, ante la proximidad de las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.

El llamado llega cuando el estado se prepara para iniciar la votación anticipada este sábado 24 de octubre, fecha que también marca el último día para solicitar una boleta por correo en línea o mediante el envío de una solicitud por correo postal.

James destacó que los electores pueden elegir cómo emitir su voto y que existen procedimientos para verificar las boletas, corregir determinados errores y confirmar que los sufragios sean recibidos y contabilizados. La funcionaria también recordó que cualquier votante registrado puede solicitar una boleta por correo sin tener que justificar su decisión.

“Los neoyorquinos deberían sentirse seguros de que sus boletas serán contadas, sin importar cómo voten”, afirmó la fiscal general, quien instó a la población a no dejar que las dudas sobre el sistema electoral interfieran con su participación.

Cómo funciona el voto por correo en Nueva York

El sistema electoral estatal contempla varias medidas de verificación. De acuerdo con la Fiscalía General, equipos bipartidistas de trabajadores electorales revisan los sobres de las boletas y comparan las firmas con las que figuran en los registros de los votantes.

Además, una vez que las autoridades procesan una boleta, actualizan el registro correspondiente para evitar que una misma persona vote 2 veces. Si el sobre presenta un problema que puede corregirse, como la ausencia de una firma, los funcionarios electorales deben notificar al votante y ofrecerle la oportunidad de subsanarlo.

Los electores también pueden consultar el estado de su boleta mediante herramientas oficiales de seguimiento. En el caso de los residentes de la ciudad de Nueva York, el sitio web requestballot.vote.nyc/tracking permite verificar el proceso. Para el resto del estado, está disponible el rastreador de la Junta Estatal de Elecciones.

Es importante distinguir entre una boleta por correo y una boleta de voto en ausencia. La primera puede solicitarla cualquier votante registrado, sin necesidad de presentar una justificación. La segunda está destinada a quienes no pueden acudir a votar en persona por una razón contemplada en las normas estatales.

Fechas clave para votar en las elecciones de 2026

Los neoyorquinos deben prestar atención al calendario electoral para evitar contratiempos, especialmente si dependen del servicio postal para devolver su boleta.

Sábado 24 de octubre: último día para solicitar una boleta por correo en línea o enviar la solicitud por correo postal, correo electrónico o fax. También es la fecha límite para registrarse para votar.

último día para solicitar una boleta por correo en línea o enviar la solicitud por correo postal, correo electrónico o fax. También es la fecha límite para registrarse para votar. Del 24 de octubre al 1 de noviembre: periodo de votación anticipada. Los electores pueden entregar sus boletas por correo completadas en cualquier centro de votación anticipada de su condado.

periodo de votación anticipada. Los electores pueden entregar sus boletas por correo completadas en cualquier centro de votación anticipada de su condado. Lunes 2 de noviembre: último día para solicitar una boleta por correo en persona en la junta electoral del condado.

último día para solicitar una boleta por correo en persona en la junta electoral del condado. Martes 3 de noviembre: día de las elecciones generales. Las boletas enviadas por correo deben tener matasellos de esa fecha o de una fecha anterior. También pueden entregarse personalmente en la junta electoral del condado o en un centro electoral habilitado, hasta las 9 p. m.

día de las elecciones generales. Las boletas enviadas por correo deben tener matasellos de esa fecha o de una fecha anterior. También pueden entregarse personalmente en la junta electoral del condado o en un centro electoral habilitado, hasta las 9 p. m. Martes 10 de noviembre: fecha límite para que la junta electoral reciba las boletas que tengan matasellos del día de las elecciones.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta el último momento. Una solicitud en papel enviada pocos días antes del 24 de octubre podría no llegar a tiempo para ser procesada.

Qué hacer para evitar problemas con la boleta

Uno de los aspectos que más atención requiere es el envío postal. Debido a cambios en la manera en que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplica los matasellos, una boleta depositada en un buzón podría recibir la marca postal al día siguiente o incluso más tarde.

Por ello, James recomienda devolver la boleta lo antes posible. Si el envío se realiza cerca del día de las elecciones, los votantes pueden acudir a una oficina postal y solicitar un matasellos manual gratuito.

Otra alternativa consiste en entregar la boleta personalmente en la junta electoral del condado, en cualquier centro de votación anticipada de esa jurisdicción o en un centro electoral abierto el día de las elecciones. Quienes todavía no hayan solicitado su boleta pueden consultar las opciones disponibles en el sitio oficial de la Junta Estatal de Elecciones.

Antes de devolver el sobre, conviene revisar las instrucciones, firmar y fechar donde corresponda y comprobar que todos los requisitos se hayan cumplido. Después, el seguimiento en línea permite comprobar si la boleta fue recibida y procesada.

¿Cambiaste de opinión después de solicitar el voto por correo? Todavía puedes acudir a votar en persona. Si no has enviado tu boleta, puedes utilizar una boleta provisional, también denominada boleta de declaración jurada. Las autoridades verificarán que no hayas votado previamente por correo antes de contabilizar el sufragio.

Una disputa judicial sobre las boletas por correo

La Fiscalía General también recordó que Nueva York defendió en los tribunales las reglas estatales para el voto postal. Según James, su oficina y una coalición de estados demandaron a la Administración Trump después de que el Servicio Postal anunciara una norma federal que habría permitido rechazar determinadas boletas por correo.

La funcionaria informó que una orden judicial bloqueó esa medida y que la Corte Suprema confirmó posteriormente la protección. También señaló que el máximo tribunal rechazó un intento de exigir que las boletas llegaran antes del día de las elecciones, preservando la regla estatal que permite contar las que tengan matasellos oportuno y lleguen dentro de los siete días siguientes.

Los votantes que enfrenten dificultades para solicitar, enviar o entregar su boleta pueden comunicarse con la Línea Directa de Protección Electoral de la Fiscalía General al 866-390-2992, disponible desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre, o presentar una queja en electionhotline.ag.ny.gov.

Con el calendario electoral en marcha, revisar las fechas y utilizar los canales oficiales puede marcar la diferencia entre completar el trámite a tiempo y enfrentar complicaciones de última hora.

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