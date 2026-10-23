Acusan de votar ilegalmente en Nueva York a mujer que dice que no sabía que no era ciudadana de EE.UU.

Marva Cook, una mujer de 66 años de Syracuse, Nueva York, fue acusada de votar ilegalmente en las elecciones de medio mandato de 2022, después de descubrir recientemente que nació en Alemania y que no era ciudadana estadounidense, pese a haber crecido en Estados Unidos desde que era una niña.

Cook fue adoptada cuando era pequeña y, de acuerdo con la denuncia penal, durante décadas creyó que era ciudadana estadounidense. La mujer descubrió su lugar de nacimiento mientras buscaba información sobre su madre biológica y encontró un certificado de nacimiento alemán, informó The Associated Press.

Los fiscales federales sostienen que Cook es residente permanente legal y que tenía una tarjeta de residencia desde hace varios años cuando emitió su voto en 2022. La acusación contempla un solo cargo federal por votar siendo extranjera.

El delito establece una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta $100,000 dólares. Además, una condena podría tener consecuencias migratorias, incluida la deportación.

Cook se entregó voluntariamente a las autoridades y compareció el miércoles ante un tribunal federal. La mujer dijo el viernes que no estaba conforme con haber sido esposada durante su comparecencia, aunque había acudido por voluntad propia pocas horas antes.

“Fueron tiempos difíciles”, declaró Cook a AP, sin entrar en detalles sobre el proceso judicial ni sobre su historial electoral. También agradeció las muestras de respaldo de miembros de la comunidad que la acompañaron al tribunal.

“Las oraciones y el apoyo son fundamentales para que pueda superar esto”, afirmó.

Su abogado, Paul Tuck, tampoco quiso comentar los detalles del caso. Explicó que por ahora no hay nuevas audiencias ni plazos judiciales programados y que Cook no enfrenta actualmente procedimientos migratorios, aunque cuenta con representación legal en esa materia por si la situación cambia.

Parte de la ofensiva contra el voto de no ciudadanos

El caso de Cook se produce en medio de una campaña de la administración de Donald Trump para identificar y procesar a personas que, sin ser ciudadanas estadounidenses, hayan votado en elecciones federales.

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el norte del estado de Nueva York, John A. Sarcone III, afirmó tras el arresto de Cook que el fraude electoral está “generalizado” en el estado.

El Departamento de Seguridad Nacional difundió posteriormente esa declaración en X y sostuvo que los votos de ciudadanos estadounidenses no pueden ser anulados por sufragios emitidos ilegalmente por no ciudadanos.

No obstante, las propias investigaciones de la administración han concluido que los casos de voto de no ciudadanos son poco frecuentes y no han alterado los resultados electorales, informó AP.

La ofensiva federal se ha extendido a otros estados. En California, las autoridades acusaron esta semana a 28 residentes permanentes legales por presuntos delitos relacionados con el registro o la emisión ilegal de votos. En Minnesota, 10 personas fueron acusadas a principios de octubre por votar presuntamente de manera ilegal en las últimas tres elecciones.

El gobierno federal sostiene que estos procesos forman parte de sus esfuerzos para proteger la integridad electoral. Los acusados, como Cook, se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

Una figura conocida en Syracuse

Antes del proceso judicial, Cook era conocida en Syracuse por su trayectoria comunitaria y deportiva.

Fue una de las figuras del equipo femenino de baloncesto de Syracuse University y terminó como máxima anotadora durante la temporada 1979-1980, con un promedio de 15 puntos por partido, confirmó el departamento de atletismo de la universidad, de acuerdo con la agencia de noticias.

También es integrante activa de la iglesia All Saints y trabaja como directora de un programa de escuelas comunitarias de la YMCA, desde donde brinda apoyo a familias y jóvenes de bajos ingresos.

El pastor Fred Daley, de la parroquia, dijo que Cook ha participado durante años en actividades de la iglesia y que incluso es conocida por interpretar al Conejo de Pascua durante las celebraciones de primavera.

“Si el gobierno quería presentar un caso, se equivocó de persona”, afirmó Daley.

Dale Avers, una feligresa que conoce a Cook desde hace casi dos décadas, dijo que la mujer ha dedicado buena parte de su vida al servicio comunitario y cuestionó que hubiera existido intención de engañar a las autoridades.

“No hubo mala intención. No hubo malicia. No hubo engaño”, declaró Avers.

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