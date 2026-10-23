Knicks engañan a sus empleados con un correo falso sobre anillos de campeonato

Los New York Knicks generaron polémica entre sus trabajadores con una estrategia de ciberseguridad que utilizó como señuelo la entrega de anillos conmemorativos por el título de la NBA de 2026, de acuerdo a The Athletic.

Lo que parecía un regalo para celebrar el campeonato terminó siendo una prueba de phishing impulsada por Madison Square Garden.

A finales de septiembre, una gran cantidad de empleados recibió un correo electrónico que anunciaba la supuesta entrega de anillos de campeonato gratuitos. El mensaje incluía imágenes de dos diseños diferentes y prometía piezas personalizadas, elaboradas por el mismo joyero encargado de fabricar las joyas del equipo.

“Congratulations, your Employee Championship Ring is here”, decía el correo, que invitaba a los destinatarios a elegir entre las opciones Championship Gold y Garden Classic.

Sin embargo, la oferta era falsa. De acuerdo con fuentes consultadas por The Athletic, el mensaje formaba parte de un ejercicio interno para evaluar la capacidad de los trabajadores de identificar intentos de fraude digital.

Quienes hicieron clic en el enlace no pudieron seleccionar ningún anillo. En su lugar, tuvieron que asistir obligatoriamente a una capacitación sobre ciberseguridad, como parte de las medidas impulsadas por el propietario de los Knicks, James Dolan, ante sus preocupaciones en materia de seguridad informática.

Los anillos de los Knicks también generan polémica

El episodio coincidió con la ceremonia de celebración del campeonato y la presentación de la pancarta conmemorativa, realizada el martes antes del inicio de la nueva temporada.

Durante el acto, el presidente de la franquicia, Leon Rose, recibió una caja negra que contenía un anillo con diamantes de 22 quilates y zafiros azules, diseñado por Jason of Beverly Hills. No obstante, varios integrantes del cuerpo técnico recibieron cajas vacías.

Siete fuentes de la NBA consultadas por The Athletic aseguraron que los asistentes de los Knicks no recibieron sus anillos durante la ceremonia. Algunos manifestaron enfado y otros mostraron su descontento por la situación. Según el reporte, los entrenadores sabían desde antes que no obtendrían las joyas esa noche y que las cajas vacías fueron incorporadas a última hora.

La organización indicó que los asistentes recibirían sus anillos posteriormente, aunque no todos los empleados de Madison Square Garden tendrán ese beneficio. Algunos trabajadores de las áreas administrativas tampoco recibirán una joya conmemorativa.

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