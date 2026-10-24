Matt Damon y su curiosa anécdota con Clint Eastwood: “Me preguntó si quería hacerle perder el tiempo a todo el equipo”

Hablar de Matt Damon es hablar de uno de los mayores representantes de Hollywood desde hace ya un tiempo. Sin embargo, mencionar el nombre de Clint Eastwood ya son palabras mayores y el propio Damon quedó sorprendido con su manera de trabajar, recordando recientemente una anécdota con el portal de Esquire.

Damon fue el protagonista de la recordada película “Invictus”, estrenada en 2009, que contó con la participación de otra leyenda del cine, Morgan Freeman, interpretando a Nelson Mandela, quien buscaba unir a su país a través del rugby.

Matt Damon narra los estrictos horarios para obtener el acento sudafricano

En ese rodaje, Damon personificó a François Pienaar, capitán de los Springboks, el equipo nacional de rugby de Sudáfrica. Por ende, recordó que uno de sus mayores retos fue abordar el acento de esa región, teniendo que trabajar de lunes a viernes desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. como si fuera un empleo, solamente para dominar el acento.

Así permaneció alrededor de unos seis meses hasta lograr el nivel de perfección que querían, tanto él, como su director Clint Eastwood.

No obstante, Damon no se percató del nivel superlativo de exigencia, profesionalismo y perfección de Eastwood, sino hasta la primera toma de esa entrega.

Tras su primera toma, sintió que había logrado lo que buscaba, pero casi de manera instintiva pidió hacer otra. Ahí es donde surgió la figura eterna de Eastwood, alguien conocido en el mundillo del cine por su rigor y su eficiencia, que le respondió con contundencia: “¿Por qué quieres hacer perder el tiempo a todo el equipo?”.

En ese momento, fue que Matt dimensionó que no había margen de errores bajo la dirección de Eastwood y que calculó la importancia de las preparaciones previas a cada rodaje, principalmente si Clint es el director.

“Invictus” fue una historia basada en hechos reales

Basada en hechos reales y en el libro El factor humano, escrito por el periodista John Carlin, la película fue un verdadero éxito, alabada por la crítica y el público. Tanto, que recibió varias nominaciones a premios, incluidas dos a los Oscar al Mejor Actor para Freeman y Mejor Actor de Reparto para Damon.

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