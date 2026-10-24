Halle Berry y Olivier Martinez extienden su batalla judicial por la custodia de su hijo

La disputa judicial entre Halle Berry y Olivier Martinez por la custodia de su hijo Maceo, de 13 años, se extenderá hasta la próxima semana, después de que un juez prorrogara la orden temporal de protección contra la actriz.

La decisión se conoció el viernes, cuando los artistas regresaron al Tribunal Stanley Mosk de Los Ángeles para el quinto día de audiencias, según informó en exclusiva Page Six.

El proceso, que incluye acusaciones de presunto maltrato y solicitudes para modificar el acuerdo de custodia, continuó con testimonios a puerta cerrada. Martínez, de 60 años, retomó su declaración, iniciada el jueves, y mantuvo sus señalamientos contra su exesposa, pese a que su propia declaración jurada de 2024 sostiene que no existían antecedentes de violencia doméstica entre ambos.

Los testimonios que marcaron la jornada

Después de la pausa para almorzar, Van Hunt, prometido de Berry, de 56 años, compareció ante el tribunal. Su declaración también se realizó en privado. El músico salió de la sala alrededor de las 4 p. m. y, posteriormente, fue visto riendo con un integrante del equipo legal de la actriz.

Al finalizar la sesión, cerca de las 4:30 p.m., Martínez abandonó el juzgado junto a sus abogados, seguido por Berry y sus representantes. La actriz, de 60 años, acarició el brazo de Hunt mientras caminaba por el pasillo antes de salir del edificio.

La jornada anterior había estado marcada por el interrogatorio de Marina Beck, abogada de Berry, a Martínez. La letrada le mostró una declaración firmada en 2024 bajo pena de perjurio, en la que afirmaba que no existían antecedentes de violencia doméstica. Cuando Beck le preguntó si esa afirmación era cierta al momento de firmarla, el actor respondió: “Correcto”.

Patrick Baghdaserians, abogado de Martínez, explicó a Page Six que el documento se refería a una solicitud financiera y no a la custodia. “En ese momento no había ninguna condena por violencia doméstica, por lo que su declaración es correcta”, señaló. También precisó que nunca se había solicitado ni emitido una orden de alejamiento en ese momento.

La custodia de Maceo sigue en disputa

El caso se originó en las acusaciones de Martínez sobre un supuesto enfrentamiento ocurrido el 26 de septiembre, durante el cual Berry presuntamente habría estrangulado a su hijo. El actor sostiene que el episodio forma parte de un patrón de conducta abusiva y asegura que el adolescente lo contactó después para pedirle que fuera a recogerlo.

Un juez concedió previamente a Martínez una orden temporal de protección y su solicitud de custodia principal de Maceo, lo que limita el tiempo que el menor puede pasar con su madre mientras avanza el proceso.

Berry niega las acusaciones. Su abogada calificó anteriormente los señalamientos de “totalmente infundadas y deliberadamente engañosas”. La actriz busca revocar la medida, obtener la custodia legal exclusiva para supervisar la educación, la terapia y la atención médica de su hijo, y recuperar el acuerdo de custodia física compartida al 50%.

Nahla Aubry, hija de Berry y de 18 años, presentó una declaración en la que afirmó que nunca había visto a su madre maltratar a Maceo. Se espera que testifique virtualmente el lunes, cuando se reanuden las audiencias.

Berry y Martínez se casaron en 2013, se separaron en 2015 y, según los reportes, alcanzaron un acuerdo de divorcio en 2023, tras años de disputas legales. La actriz fue obligada a pagar $8,000 dólares mensuales por la manutención de su hijo.

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