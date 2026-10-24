Video: Adamari López y el elenco de “Amigas y Rivales” se reencuentran

25 años después de compartir escenas en una de las telenovelas juveniles más recordadas de la televisión mexicana, Adamari López volvió a encontrarse con varios de sus antiguos compañeros de “Amigas y Rivales”. La reunión emocionó a la presentadora puertorriqueña, quien quiso compartir con sus seguidores la alegría de volver a verlos.

La cita también tendrá un componente especial para los televidentes, pues el grupo se reunirá frente a las cámaras de “¿Quién Caerá?”, el programa de concursos que conduce López y que estrenará su cuarta temporada el lunes 26 de octubre por UniMás.

Un adelanto de este esperado momento apareció en la cuenta de Instagram de Univision, que acompañó la publicación con un mensaje dirigido a los seguidores de la producción: “¡El reencuentro que no sabías que necesitabas! 😍 El elenco de Amigas y Rivales junto otra vez ✨”.

La propia Adamari también expresó sus sentimientos en redes sociales y dejó claro que el paso del tiempo no ha borrado el afecto que comparte con quienes trabajaron a su lado.

“¡25 años después, nos volvimos a reunir! 🥹❤️ Qué alegría reencontrarme con mis compañeros de #AmigasYRivales y sentir que el cariño sigue intacto”, escribió la actriz y conductora.

El cariño por una historia que marcó época

Estrenada el 26 de febrero de 2001, “Amigas y Rivales” fue una producción de Televisa creada por Emilio Larrosa. La historia presentó a cuatro jóvenes de distintas condiciones económicas que debían afrontar los desafíos de la amistad, las diferencias sociales y las tentaciones del dinero y el poder.

El elenco principal reunió a Ludwika Paleta, Michelle Vieth, Angélica Vale y Adamari López, junto a figuras como Arath de la Torre, Gabriel Soto, Johnny Lozada y Rodrigo Vidal. La producción se convirtió en un título emblemático de las telenovelas juveniles de aquella época y dejó personajes que el público todavía recuerda.

Por eso, volver a ver a parte de sus protagonistas juntos tiene un valor especial para quienes siguieron la trama hace más de dos décadas. Esta vez, en lugar de interpretar a sus personajes, los artistas compartirán una experiencia distinta ante las cámaras.

¿Cuándo ver el reencuentro en televisión?

Adamari aprovechó el anuncio para invitar a sus seguidores a disfrutar del encuentro en su espacio de concursos. “Y claro ¡tenía que traérmelos a jugar a @quiencaera! 🤭 Este lunes 26 compartimos con ustedes este reencuentro en el estreno de nuestra cuarta temporada por @unimas 🎉”, agregó en su publicación.

En “¿Quién Caerá?”, los participantes ponen a prueba sus conocimientos generales en enfrentamientos que combinan preguntas, estrategia y la posibilidad de caer por una trampilla si responden incorrectamente. La presentadora acompaña las rondas con humor y espontaneidad, mientras los concursantes compiten por un premio en efectivo.

La cuarta temporada comenzará el lunes 26 de octubre a las 7:00 p.m., hora del Este de Estados Unidos, por UniMás. La cadena también anunció que el programa estará disponible en ViX al día siguiente de su transmisión.

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