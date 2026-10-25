Denis Villeneuve, director de la trilogía de “Dune”, defiende “Diger”

En una reciente conversación que Denis Villeneuve tuvo en el marco de un evento del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés), habló sobre la nueva película de Alejandro González Iñárritu.

“Diger”, protagonizada por Tom Cruise, ha sido un fracaso en taquilla, no solo este año, sino que apunta a convertirse en un fracaso histórico. En medio de la falta de público en salas de cine y de algunas malas críticas, varias figuras de Hollywood han salido en defensa de la producción.

La conversación con Villeneuve fue publicada en el podcast de la DGA, que se llama “The Director’s Cut”, y por eso se han hecho populares sus declaraciones.

“Es una comedia, pero una comedia furiosa, y un espejo muy importante. Es una película muy importante”, comentó el cineasta canadiense de 59 años.

Como lo han hecho otras personalidades, Villeneuve destaca la originalidad de esta película y la valentía de los cineastas que se arriesgan a desarrollar esas ideas.

“Película tras película, estás superando los límites, y siento que siempre te estás poniendo en una posición peligrosa artísticamente”, apuntó el cineasta, quien se está preparando para estrenar “Dune: Part Three” este 18 de diciembre.

La última película de “Dune” es una de las más esperadas de este año, y apunta a convertirse en una de los mayores éxitos de taquilla, aunque tendrá que competir directamente con el estreno de “Avengers: Doomsday”.

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