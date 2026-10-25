Fiscal general defiende la demanda para frenar certificación electoral en Alaska

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió la demanda del Departamento de Justicia que busca suspender la certificación de los resultados electorales al Senado en Alaska en caso de que el actual candidato republicano, Dan S. Sullivan, pierda las elecciones.

El argumento central de la fiscalía señala una posible confusión del electorado al momento de votar, originada por la presencia en la papeleta de un tercer candidato independiente de nombre similar: Dan J. Sullivan, un docente retirado. El recurso exige revisar los votos de este último para verificar la intención original de los votantes.

A través de la plataforma X, el fiscal general Todd Blanche justificó el procedimiento al indicar que la finalidad es garantizar que las papeletas “se conserven de manera que solo las autoridades de Alaska tengan la información necesaria para determinar si los electores fueron confundidos o engañados”.

Adicionalmente, en declaraciones ofrecidas a periodistas desde Florida, el presidente Donald Trump confirmó su instrucción directa para avanzar con este recurso legal, afirmando: “Fui yo el que dije que debía hacerse”, informó EFE.

Respuestas de grupos civiles y contrademanda

La acción judicial generó una respuesta inmediata por parte de agrupaciones de derechos civiles y el equipo de campaña de Mary Peltola, la candidata demócrata que compite contra Sullivan.

Estos actores presentaron una contrademanda argumentando que la intervención federal supone una injerencia en la administración electoral estatal, competencia exclusiva del gobierno de Alaska. Previamente, representantes del Partido Republicano habían intentado inhabilitar la candidatura del independiente J. Sullivan.

El proceso en Alaska coincide con las elecciones de medio mandato, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, determinando el control del Congreso. En paralelo a este litigio, el Departamento de Justicia anunció el despliegue de 1,000 observadores federales en distintos centros de votación del país.

Asimismo, la institución notificó a las autoridades de California sobre posibles investigaciones si no colaboran en la identificación de supuestos votantes no ciudadanos en sus padrones electorales.

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