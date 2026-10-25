“Juego de Villanos”: Sandra Itzel es la primera eliminada

En los primeros capítulos de “Juego de Villanos“, el nuevo reality de Telemundo, ha quedado claro que nadie fue a hacer amigos; al contrario, la maldad de todos ha salido a relucir y la primera víctima fue Sandra Itzel, siendo la primera eliminada.

Itzel fue condenada junto a Julia Arguelles y Luca en una votación donde parece ser uno de los favoritos del público en las primeras de cambio y Julia terminó superando a Itzel, por un margen menor, asegurando al menos unos días más donde tratará de seguir siendo una “linda diablita” dentro del reality.

Esto dice Sandra Itzel tras ser la primera eliminada de “Juego de Villanos”

De acuerdo a su convivencia durante los primeros días de competición, Sandra considera que se armó un complot para salir de ella porque la vieron una competidora bastante fuerte.

“Si tantas personas se pusieron de acuerdo para verme caer, imaginen la fuerza que he demostrado para incomodarlas. Me voy con la frente en alto, siendo fiel a mi educación y mis valores; un juego no cambia lo que soy en la vida y, al parecer, las verdades les provocaron excesivo miedo, además de encarguitos que traían de afuera pidiendo mi cabeza… Nos vemos en la final porque recuerden que mi voto también cuenta”, comentó Itzel en la publicación en Instagram del portal Telemundo, cadena donde ver el reality en vivo.

Con la única persona con la que la artista pareció conectar fue con su Aleska Génesis, formando una nueva amistad desde su poco tiempo compartido en “Juego de Villanos”.

Durante la venidera semana, podrás seguir disfrutando del nuevo reality de Telemundo, donde las figuras siguen protagonizando momentos de tensión, rivalidad. Sin embargo, no faltan los momentos de diversión, pruebas y buenas dinámicas para el entretenimiento de todos los seguidores de Telemundo y Peacock.

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