Alicia Machado protagoniza las primeras discusiones fuertes en “Juego de Villanos”

Desde que se conoció el nombre del nuevo reality de Telemundo, “Juego de Villanos“, el cual se estrenó este 20 de octubre, era evidente que reinaría la maldad y, con la confirmación de los participantes, eso quedó ratificado, sin que hubiese comenzado el “juego”.

Desde el primer capítulo de esta producción, se comenzaron a evidenciar momentos tensos y de mucha discordia, donde la principal protagonista fue la exreina de belleza venezolana Alicia Machado, quien dejó claro que iba a sacar a relucir a su personaje más maquiavélico en esta competencia.

Alicia Machado intimida en “Juego de Villanos”

Cada uno de los 18 participantes hizo su entrada deslumbrando con outfits de gala, pero no hubo una entrada más triunfal que la de Alicia Machado, robándose las miradas de los hombres y provocando gestos de desprecio en las mujeres.

Pero esa dulzura duraría poco, porque posteriormente protagonizaría su primer encontronazo con Yina Calderón, dos personajes que aparentemente darán mucho de qué hablar.

Machado tenía un cuarto definido con un grupo; no obstante, Yina quiso interponer su maleta en una de las camas, cuando ya todas estaban ocupadas, y la venezolana se la tiró al suelo sin dudarlo, para luego enfrentarla verbalmente frente a frente.

“Tú como que no sabes con quién estás tratando. Las reinas son una sola y soy yo. A mí me respetas, pe***”, fueron algunas de las palabras que le dijo Machado a Yina Calderón en un fuerte tono, buscando imponer su autoridad desde las primeras de cambio.

Alex Ghita es el primer supervillano

Aunque Alicia Machado fue la que generó mayor polémica en el episodio inaugural, quien fue reconocido como el primer supervillano fue Alex Ghita.

El entrenador y atleta asegura que tiene un plan definido para ser el ganador de los $200.000 que se llevará el primer lugar de este nuevo reality y todo parece indicar, que su jugada le salió a la perfección en el primer capítulo.

Sigue leyendo: