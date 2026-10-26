Ariadna Gutiérrez se casó con un empresario 18 años mayor que ella

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez se casó este fin de semana en Cartagena, Colombia, rodeada de alrededor de 150 personas. La exreina de belleza se casó con un empresario que es 18 años mayor que ella.

La boda de Gutiérrez se realizó en un emblemático centro de la ciudad y luego la celebración la hicieron en un hotel de lujo. Esto fue el 24 de octubre. Por los momentos no se han compartido fotos oficiales de la unión.

La única foto que circula en redes sociales parece ser una filtración que, inicialmente, se ha compartido en algunas páginas de fanáticos de Gutiérrez, quien representó a Colombia en el Miss Universo de 2015 y logró convertirse en la primera finalista del certamen.

Medios de comunicación destacan la diferencia de edad entre la exreina de belleza y su ahora esposo, Guus Franke, quien es un empresario neerlandés de 50 años. Gutiérrez tiene 32 años.

Según el reporte hecho por “People en Español”, la modelo y presentadora de televisión celebró junto con 150 invitados, entre los que destacaban familiares y amigos. Por ahora, no hay reportes de famsoso que hayan asistido a la boda.

En el reporte hecho por “La Red”, canal de televisión de Caracol, se destacó que la paraja no aceptó regalos por parte de sus invitados, sino que les solicitó hacer una donación a una fundación enfocada en las comunicades indígenas.

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