Seguro Social enviará pagos de hasta $994 el viernes: ¿quiénes lo reciben?

Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social, conocida como SSI, recibirán su pago de noviembre el viernes 30 de octubre. La cantidad federal máxima para una persona elegible es de $994, aunque el monto que recibe cada beneficiario depende de su situación.

Por qué el pago de noviembre llegará en octubre

La Administración del Seguro Social normalmente envía los pagos de SSI el primer día de cada mes.

Cuando esa fecha cae en fin de semana o feriado, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

En esta ocasión, el 1 de noviembre de 2026 cae en domingo. Por eso, el pago correspondiente a noviembre se enviará el viernes 30 de octubre.

Los beneficiarios que recibieron SSI el 1 de octubre tendrán dos pagos durante ese mes.

El segundo corresponde a noviembre, por lo que no es un bono ni un pago adicional.

Qué es SSI y quiénes lo reciben

SSI es un programa administrado por el Seguro Social que proporciona asistencia mensual a personas con ingresos y recursos económicos limitados.

Pueden ser elegibles personas de 65 años o más, así como adultos y niños que tengan ceguera o una discapacidad que cumpla las reglas del programa.

También deben satisfacer los requisitos económicos y las demás condiciones de elegibilidad.

El pago del viernes está destinado a quienes ya reciben SSI.

La fecha de nacimiento no determina cuándo llega este depósito, a diferencia de lo que ocurre con los pagos de jubilación del Seguro Social.

Cuánto dinero pueden recibir

Para 2026, el máximo federal mensual es de $994 para una persona elegible. Si ambos integrantes de un matrimonio califican, el máximo federal conjunto es de $1,491.

La cantidad real puede ser menor dependiendo de los ingresos y de las condiciones de vivienda de cada beneficiario.

Otros requisitos para recibir SSI

Además de cumplir las condiciones de edad, discapacidad o ceguera y los límites económicos, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos que cumplan las reglas migratorias correspondientes.

Generalmente, deben residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

Una ausencia durante un mes calendario completo o de 30 días consecutivos o más puede afectar la elegibilidad, aunque existen excepciones limitadas.

La Administración del Seguro Social recomienda informar los cambios de residencia o las salidas del país para que pueda evaluar cada caso.

Cuándo será el siguiente pago

Después del depósito adelantado del 30 de octubre, el siguiente pago regular de SSI está programado para el martes 1 de diciembre de 2026.

El calendario completo puede consultarse en la página de la Administración del Seguro Social.

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