Un muerto tras violento tiroteo en el puente George Washington sin sospechosos bajo custodia

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que un hombre de 46 años recibió un impacto de bala mientras conducía por el nivel superior del puente George Washington el martes en la noche y ha muerto.

De acuerdo con la Autoridad Portuaria (PANYNJ), el nivel superior del puente en dirección oeste estuvo cerrado por horas mientras la policía realizaba las respectivas investigaciones y se reabrió poco después de la medianoche del miércoles. Todos los carriles fueron reabiertos para la hora pico de esta mañana.

Hasta el momento, las autoridades no han hecho arrestos al respecto, mientras siguen las pesquisas. El NYPD no ha dado a conocer información sobre algún posible sospechoso.

La PANYNJ respondió a los reportes de un accidente de un solo automóvil en el nivel superior del puente poco después de las 7:00 de la noche del martes, informó Gothamist.

Los funcionarios se apersonaron en el sitio y hallaron a un hombre inconsciente y sin respuesta, con una herida de bala en la parte posterior del hombro derecho, señaló el NYPD.

El hombre en cuestión fue llevado al Hospital Englewood en Nueva Jersey, donde fue declarado muerto. Su identidad se mantiene en reserva hasta que se notifique a sus familiares, expresó la policía.

La balacera causó importantes interrupciones en el tránsito vehicular en la noche del martes, ya que los funcionarios cerraron varios carriles para hacer las averiguaciones. En un momento dado, la PANYNJ señaló que había retrasos hasta de 90 minutos en el nivel superior en dirección a Nueva York.

El PANYNJ informó que no hubo heridos en este incidente.

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