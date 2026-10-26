Adolescente de 15 años fue arrestado en relación con el tiroteo en la Universidad Florida A&M

Un joven de 15 años fue detenido el domingo debido a su presunta vinculación con un ataque armado que dejó 11 heridos frente al estadio de fútbol americano de la Universidad Florida A&M.

El menor enfrenta 11 cargos de intento de asesinato en segundo grado y un cargo por posesión de arma de fuego, informó el Departamento de Policía de Tallahassee, citado por USA Today.

El suceso ocurrió el sábado detrás del estadio Bragg Memorial, al finalizar un partido de bienvenida del equipo universitario frente a Arkansas-Pine Bluff. Según el reporte oficial presentado por el jefe de policía, Lawrence Revell, 11 personas resultaron heridas por impactos de bala y una persona más sufrió lesiones a causa del pánico generado.

Entre las víctimas afectadas figuran seis menores de edad, de los cuales el más joven cuenta con 11 años. Seis de las personas agredidas permanecen en centros hospitalarios, incluyendo una en estado crítico. Los investigadores explicaron que los afectados no eran el objetivo directo del ataque y situaron el origen del hecho en una disputa entre conocidos.

Declaraciones y desarrollo de las investigaciones

La Policía de Tallahassee indicó que se procesó información de la ciudadanía y pruebas digitales compartidas por testigos para avanzar en la identificación del sospechoso: “Lo que debería haber sido un fin de semana de celebración en nuestra comunidad se convirtió en una noche de miedo y violencia para las víctimas y sus familias”.

“Si bien este arresto representa un importante avance, nuestro trabajo aún no ha terminado. Seguimos comprometidos a exigir responsabilidades a los culpables y a obtener respuestas para todas las familias afectadas por esta tragedia”, agregó Revell.

Agradecimiento institucional a la comunidad

En referencia al despliegue de ayuda médica e investigaciones inmediatas, el departamento policial expuso que “en los momentos inmediatamente posteriores al tiroteo, los agentes se apresuraron a prestar ayuda a las víctimas antes de que la zona estuviera completamente asegurada”. La entidad añadió que detectives, analistas criminales, defensores de las víctimas y demás personal aportaron al proceso.

“Las pistas y las pruebas digitales proporcionadas por los ciudadanos han sido vitales para las labores de investigación”, apuntó el organismo, que concluyó que “los detectives siguen investigando pistas, revisando pruebas y trabajando para esclarecer todas las circunstancias que rodean el incidente”.

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