Nueva York amplía protección para víctimas de violencia y explotación

La gobernadora Kathy Hochul promulgó 3 leyes destinadas a reforzar la protección de víctimas y sobrevivientes de violencia y explotación en el estado. Las medidas abarcan la privacidad de las personas cuyos contenidos íntimos se difunden sin consentimiento, las obligaciones de hoteles y moteles frente a la trata de personas y la notificación a sobrevivientes de violencia doméstica antes de que expire la confidencialidad de sus registros electorales.

Los cambios buscan reducir riesgos que pueden persistir incluso después de denunciar una agresión o iniciar un proceso judicial. Para quienes intentan reconstruir su vida lejos de un entorno violento, mantener en secreto su domicilio y conocer los recursos de asistencia disponibles puede ser determinante para su seguridad.

“Todo neoyorquino merece vivir una vida libre de miedo”, afirmó Hochul al anunciar la promulgación de las leyes. La gobernadora también señaló que su administración continuará impulsando medidas de apoyo para que los sobrevivientes puedan recuperar estabilidad y acceder a herramientas que les permitan rehacer sus vidas.

¿Qué cambia para las víctimas de violencia en Nueva York?

Una de las medidas, identificada como S.5041/A.6338, amplía el acceso al Programa de Confidencialidad de Domicilio del estado de Nueva York (Address Confidentiality Program). La iniciativa contempla a personas cuyas fotografías o videos íntimos se hayan divulgado ilegalmente y sin su consentimiento.

El programa permite que las personas que se han mudado para alejarse de una situación de riesgo mantengan privada su nueva dirección residencial mediante el uso de una dirección postal sustituta. De esta manera, pueden reducir la exposición de su ubicación mientras gestionan asuntos legales o buscan asistencia.

La protección resulta relevante para quienes enfrentan las consecuencias de la difusión no consentida de imágenes íntimas, una forma de abuso que puede prolongar el hostigamiento y comprometer la seguridad personal. La posibilidad de resguardar el domicilio busca evitar que la búsqueda de justicia se convierta en una nueva fuente de vulnerabilidad.

Hoteles y moteles tendrán sanciones por incumplimiento

La segunda legislación, identificada como S.9341A/A.8939A, refuerza la aplicación de los requisitos que obligan a hoteles, moteles y otros establecimientos de alojamiento a exhibir información sobre los servicios disponibles para víctimas de trata de personas.

La norma establece sanciones civiles para los establecimientos que incumplan esa obligación. El objetivo es fortalecer la aplicación de los requisitos existentes y facilitar que las personas afectadas puedan identificar recursos de ayuda.

La trata de personas puede implicar explotación sexual o laboral y situaciones en las que las víctimas tienen dificultades para pedir asistencia. Por eso, la disponibilidad de información en espacios de alojamiento constituye una vía adicional para dar visibilidad a los servicios de apoyo.

La nueva legislación incorpora consecuencias económicas por no cumplir con la exhibición de esos datos. Sin embargo, el anuncio estatal no especifica el importe de las multas ni detalla un calendario particular de aplicación, por lo que esos aspectos no deben darse por establecidos.

Sobrevivientes de violencia doméstica y registros electorales

La tercera medida se centra en las sobrevivientes de violencia doméstica que cuentan con protecciones de confidencialidad para sus registros de inscripción electoral. La legislación busca garantizar que reciban una notificación antes de que esas medidas de privacidad expiren.

El aviso previo es importante porque la pérdida de la protección podría exponer información que una persona necesita mantener reservada para evitar riesgos relacionados con una expareja o un agresor. La notificación también puede dar margen para conocer los pasos disponibles antes de que termine la cobertura.

La iniciativa aborda, además, la participación electoral desde una perspectiva de seguridad: proteger los datos personales puede ayudar a que las sobrevivientes ejerzan sus derechos cívicos sin exponerse innecesariamente.

Dónde buscar ayuda en Nueva York

Las personas que necesiten orientación pueden recurrir a la Oficina de Servicios para Víctimas del estado de Nueva York (OVS), que ofrece información sobre programas de asistencia, servicios de apoyo y compensación para víctimas elegibles.

A través de OVS Connect, disponible en https://ovs.ny.concerncenter.com/, los residentes pueden localizar programas de asistencia en su zona.

Quienes necesiten apoyo por violencia doméstica o sexual, también pueden comunicarse con la línea estatal, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Teléfono: 800-942-6906.

Mensaje de texto: 844-997-2121.

Chat en línea: https://opdv.ny.gov/.

La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, Bea Hanson, destacó que el estado continúa ampliando el acceso a servicios y recursos para ayudar a las personas afectadas a encontrar seguridad y recuperarse.

Hochul también recordó otras iniciativas de su administración, entre ellas medidas contra la discriminación de sobrevivientes de violencia doméstica en la vivienda, la ampliación de las órdenes de protección mediante la llamada Melanie’s Law y fondos estatales para programas de asistencia. Entre las inversiones mencionadas figuran $100 millones de dólares para servicios destinados a víctimas y $23 millones para la iniciativa STRIVE, orientada a fortalecer la respuesta policial frente a la violencia de pareja y ampliar los servicios para sobrevivientes.

Las 3 nuevas leyes abordan problemas distintos, pero comparten una finalidad, que es la de reducir los riesgos que enfrentan las víctimas cuando intentan obtener ayuda, proteger su información personal y acceder a servicios esenciales.

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