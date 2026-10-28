4 infracciones que te dejan sin licencia de conducir en Carolina del Sur: ojo con la segunda

Las leyes de tránsito en Carolina del Sur pueden poner en riesgo tu licencia de conducir cuando cometes infracciones al volante. Incluso, algunas pueden pasar inadvertidas.

El estado expone cuatro faltas contempladas en su legislación y las cuales suman seis puntos cada una. Caer en ellas te puede dejar muy cerca del límite que suspendería tu licencia.

La norma está recogida en la sección 56-1-720 del Código de Leyes de Carolina del Sur. El sistema de puntos es una modalidad que permite evaluar el historial de cada conductor y aplicar sanciones cuando las infracciones se acumulan.

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Las cuatro infracciones que suman seis puntos

1. Conducción imprudente

Esta infracción es engañosa para los conductores, ya que el manejo imprudente incluye a su vez muchas faltas. Las leyes estatales lo reflejan como “conducción temeraria sin considerar los riesgos para otras personas”, lo que puede costar seis puntos.

No se trata únicamente de exceder la velocidad. Las conductas peligrosas que ponen en riesgo a otros usuarios de la vía también pueden tener consecuencias legales.

Esto incluye, por ejemplo: poner retroceso en un tramo inoportuno, dar una vuelta en “U”, cambiarse de carril bruscamente o colocar el carro muy cerca del que va adelante.

2. Adelantar a un autobús escolar detenido

Esta es una de las reglas que más atención exige, especialmente durante las horas de entrada y salida de las escuelas. En Carolina del Sur, los conductores deben detenerse cuando un autobús escolar tiene activadas las luces rojas intermitentes y deben esperar hasta que deje de señalizar la parada o reanude la marcha.

La obligación se aplica en ambos sentidos en las carreteras de dos carriles. En vías de varios carriles, con al menos dos carriles para cada sentido, quienes circulan en dirección contraria no están obligados a detenerse. Incumplir la norma puede sumar seis puntos a la licencia.

El Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur explica las condiciones específicas de esta obligación. La regla busca proteger a los niños que suben o bajan del autobús y pueden cruzar la carretera.

3. Abandonar el lugar de un accidente con daños materiales

Retirarse después de un choque que haya causado únicamente daños a la propiedad, sin cumplir las obligaciones legales correspondientes, también suma seis puntos.

Un conductor no debe asumir que puede marcharse porque nadie parece estar herido: debe detenerse y cumplir los procedimientos exigidos por la ley.

4. Exceder el límite de velocidad por 25 millas por hora o más

Superar en al menos 25 mph el límite establecido (unos 40 km/h) representa otra infracción de seis puntos. Por ejemplo, circular a 80 mph en una zona limitada a 55 mph entra en esta categoría.

¿Cuántos puntos provocan la suspensión?

Según la sección 56-1-740, el Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Sur (SCDMV) puede suspender la licencia cuando el historial registra 12 puntos. La duración prevista aumenta según el total acumulado:

De 12 a 15 puntos: tres meses

De 16 a 17 puntos: cuatro meses

De 18 a 19 puntos: cinco meses

20 puntos o más: seis meses

Esto significa que una sola infracción de seis puntos no provoca automáticamente una suspensión por acumulación de puntos para un conductor adulto con licencia regular.

Sin embargo, dos infracciones de esta categoría pueden alcanzar el umbral de 12 puntos. Y especialmente la segunda falta mencionada es la de menor conocimiento para los conductos, especialmente aquellos que ya suman 6 puntos.

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