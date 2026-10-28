Aumenta a 64 la cifra de muertos en accidente de tren en España, según autoridades

La cifra de muertos tras choque entre dos trenes de alta velocidad aumentó a 64, mientras 80 permanecen heridas este miércoles en la provincia de Toledo, un hecho que se produjo en una zona rural del centro del país cuando una unidad de la empresa privada Iryo colisionó contra la parte posterior de un convoy de la estatal Renfe que se hallaba detenido en la vía, lo que ocasionó el descarrilamiento y vuelco de varios vagones.

La portavoz del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, precisó a la cadena pública TVE la dinámica del siniestro, confirmando que ambas unidades circulaban en el mismo sentido. Según datos oficiales del ejecutivo regional, en el tren de la operadora estatal Renfe viajaban 397 pasajeros, mientras que la unidad perteneciente a la compañía privada Iryo trasladaba a 147 personas.

Por su parte, el presidente regional, Emiliano García-Page, informó sobre la cifra de heridos, mientras que los equipos de rescate continuaron las labores de búsqueda e inspección entre las estructuras afectadas. La magnitud del accidente obligó a las autoridades sanitarias locales a solicitar donaciones de sangre y habilitar una línea telefónica de asistencia a los familiares de las víctimas.

Mientras tamtp, en el municipio cercano de Urda, el alcalde Manuel Galán coordinó la preparación de un centro deportivo para la recepción de los afectados, informó EFE.

Testimonios y reacciones institucionales

Miguel, un usuario que se desplazaba en el último vagón, declaró a la emisora española COPE, citado por NBC News: “Oímos un rugido ensordecedor, un golpe sordo realmente enorme que duró 10 segundos, como si el tren estuviera a punto de descarrilar”, y agregó que “a través de la ventanilla de la derecha pudimos ver un tren destrozado; me imagino que debía de ser el otro”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó estar “profundamente apenado” por el hecho y expresó en la red social X.

“Mis más sinceras condolencias, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, expresó Sánchez, mientras que la Casa Real también envió sus condolencias al señalar que comparten “el dolor de las familias y los seres queridos de quienes perdieron la vida”, declaró.

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