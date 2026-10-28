Matthew Perry y la emotiva despedida del elenco de “Friends”

Son incontables las portadas de revistas, fotos oficiales de las temporadas o en alfombras rojas y secuencias durante la filmación, en las cuales podemos ver a los seis protagonistas de “Friends” agarrados de las manos. Lamentablemente, hace tres años, esa hermandad se repitió en el adiós que, sus compañeros de tantos momentos especiales, le dieron a Matthew Perry, tras su muerte el 28 de octubre de 2023.

La escena ocurrió en el funeral privado del actor, seis días después de su fallecimiento, y fue recordada por su hermana, Mia Perry Bowick, en el documental de Netflix “The One About Matthew Perry”.

La ceremonia se celebró en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles y reunió únicamente a familiares y amigos cercanos. Bowick contó que llevaba cerca de dos décadas sin ver a Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Su llegada fue uno de los momentos que más la marcaron.

Jen Aniston fue la primera en acercarse y darme un abrazo enorme, pero todos lo hicieron…Y luego los cinco caminaron hacia el ataúd tomados de la mano, y simplemente se quedaron parados a su alrededor, llorando" Mia Perry Bowick – Hermana de Matthew Perry

La despedida también tuvo un instante inesperado. Bowick aseguró que sintió la presencia de su hermano detrás de su hombro derecho y recordó una frase que, según contó, escuchó en ese momento: “Qué jodido es esto”. La experiencia la hizo reír en medio del dolor. “Dios mío, ahí está”, pensó.

La directora de la producción, Mary Robertson, consideró que ese contraste entre la tristeza y el humor reflejaba la personalidad del intérprete.

“Creo que eso es fiel a la experiencia vivida por Matthew, fiel a su legado y fiel a nuestra experiencia como seres humanos”, señaló la cineasta, ganadora de un Emmy.

La lucha contra las adicciones durante “Friends”

La docuserie, compuesta por tres episodios, también aborda cómo las adicciones afectaron la vida personal y profesional de Perry. Roger Costillo, uno de sus mejores amigos, recordó que la producción de la comedia tuvo que detenerse temporalmente en 2001, cuando el actor ingresó a rehabilitación.

Bowick explicó que su hermano sentía vergüenza y culpa porque sabía que muchas personas dependían laboralmente de la continuidad de la serie. Durante la séptima temporada, Perry viajaba entre un centro de rehabilitación en Malibú y el set, donde grabó escenas como la boda de Chandler y Monica. Su hermana recordó que ambas familias acudieron al rodaje preocupadas por su estado.

Por qué los actores no aparecen en el documental

Aunque asistieron al funeral, los cinco integrantes del elenco declinaron participar en la producción. Robertson confirmó a Page Six que fueron invitados y explicó: “Sé que los actores de Friends aman a Matthew y lo lloran. Les pedimos que participaran y decidieron no hacerlo”. Tampoco aparecen otros familiares, como su padrastro, Keith Morrison, corresponsal de Dateline.

Perry murió a los 54 años en su casa de Los Ángeles. La autopsia determinó que los efectos agudos de la ketamina fueron la causa de su deceso y estableció el ahogamiento accidental como un factor contribuyente. Varias personas vinculadas al caso, incluido su asistente Kenneth Iwamasa, fueron condenadas a prisión por su participación en la sobredosis.

Fans de la serie se acercaron al famoso edificio newyorquino para rendirle homenaje a Matthew Perry luego de anunciada su muerte. Crédito: Charles Sykes | AP

Legado del tan adorado “Chandler Bing”

La partida de Matthew Perry no ha dejado de ser lamentada por sus familiares, amigos y los millones de aficionados de “Friends” a nivel mundial, que cada año, y en cada oportunidad que tienen, recuerdan al actor y le continúan haciendo sentidos homenajes.

Sin embargo, el artista estaría feliz de saber que su deseo en vida se ha vuelto una realidad, gracias al esfuerzo de su familia y el apoyo de todos los que lo siguen queriendo. La familia del intérprete del famoso “Chandler Bing” fundó la organización benéfica, Matthew Perry Foundation, el 3 de noviembre de 2023. Su creación responde al deseo y compromiso duradero del propio Matthew de honrar su legado ayudando a todas aquellas personas que, al igual que él, luchan contra la enfermedad de la adicción al alcohol y las drogas.

Cada año, el llamado es a realizar donaciones seguras y directas, en nombre del también comediante, exclusivamente a través de su sitio web oficial: MatthewPerryFoundation.org. Además de recibir aportes económicas directas, la fundación ha impulsado otras iniciativas especiales de recaudación como, por ejemplo, cuando el elenco principal de “Friends” lanzó una colección exclusiva de arte benéfico firmada por ellos mismos.

Sus compañeros, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc y David Schwimmer no han dejado de homenajearlo a través de los años, ya sea en declaraciones, eventos o en sus redes sociales. Asimismo, cada persona que, en alguna oportunidad, se sintió identificada con el reflejo de Matthew o de alguno de los tantos personajes especiales a los que interpretó.

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