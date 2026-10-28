Muere a los 96 años Dolores Huerta, líder movimientos por los derechos civiles de los latinos en EE.UU.

La familia de Dolores Huerta anunció este miércoles el fallecimiento de la reconocida defensora de la comunidad latina en Estados Unidos a la edad de 96 años.

“Con profunda tristeza anunciamos que nuestra amada madre, Dolores Huerta, ha fallecido hoy a la edad de 96 años. Como pueden imaginar, este es un momento increíblemente difícil para nosotros, y pedimos privacidad mientras atravesamos el duelo por esta tremenda pérdida para nuestra familia”, manifestaron los familiares en un comunicado.

El vocero del entorno familiar, Erik Olvera, confirmó en declaraciones difundidas por The New York Times que el fallecimiento se produjo a causa del cáncer.

Carrera y legado de Huerta

Huerta fijó su residencia en el estado de California, lugar al que se mudó junto a su madre a la edad de tres años. En dicha zona conoció la realidad de la población campesina y en 1962 creó el sindicato Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW) de la mano de César Chávez, iniciativa que modificó el entorno laboral de los recolectores durante los años 60, señaló EFE.

Dentro de su trayectoria destaca la formulación de la consigna “Sí se puede”, creada en 1972 en el marco de una huelga desarrollada en Phoenix, Arizona.

En el año 2012, el entonces mandatario Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad. Durante la ceremonia, el expresidente señaló que tomó la frase de Huerta para su campaña política del año 2008.

Etapa final y caso César Chávez

En marzo de 2026, la activista declaró públicamente haber sido víctima de abusos sexuales ejercidos por César Chávez, situaciones de las que nacieron dos de sus hijos. Huerta explicó que mantuvo la reserva sobre los hechos durante más de seis décadas por el temor a generar consecuencias negativas sobre el movimiento campesino.

Respecto a las exequias, los parientes de la dirigenta señalaron en el texto oficial que “más adelante” darán a conocer los detalles operativos de los actos “para honrar y celebrar” el legado de la activista latina.

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