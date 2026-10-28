Netanyahu encabeza por poco las elecciones en Israel con el 84% de votos escrutados

El bloque político liderado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostiene la ventaja con 54 escaños con un 84% el recuento de los votos, aunque la coalición opositora que encabeza Gadi Eisenkot acortó la diferencia al sumar dos asientos y posicionarse en 49 lugares, según la información difundida por el Comité Electoral Central y los cómputos de los principales medios de comunicación nacionales.

Los datos actuales confirman que ninguna de las dos fuerzas principales logra los 61 escaños necesarios para conformar una mayoría absoluta de gobierno. El Likud, partido que preside Netanyahu, sostiene 27 escaños. En el bloque de la oposición, la agrupación Yashar!, dirigida por el exgeneral Gadi Eisenkot, ascendió a 22 escaños, informó EFE.

Dentro de las agrupaciones afines al primer ministro, Judaísmo Unido de la Torá mantiene 7 asientos y Shas 7, mientras que las formaciones de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich ostentan 7 asientos para Poder Judío y 6 para Sionismo Religioso.

Por parte de la oposición, la fuerza Beyajad, integrada por los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, se ubicó en 12 lugares. Los Demócratas registran 8 representantes e Israel Beitenu descendió a 7.

Rendimiento de los partidos árabes en el recuento

Las representaciones políticas que agrupan el voto de la población árabe con ciudadanía israelí suman 17 bancas, registrando una reducción de dos respecto al cómputo previo. La Lista Conjunta acumula 11 escaños en los reportes más recientes del organismo electoral, mientras que la formación Raam mantiene 6 espacios.

Ambas alianzas permanecen fuera de las dos coaliciones principales, resultando sus resultados clave ante posibles acuerdos parlamentarios. Las encuestas anteriores a la votación otorgaban preferencia al bloque de Eisenkot, mientras que los datos a pie de urna y el cómputo oficial parcial otorgan la delantera a la candidatura de Netanyahu.

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