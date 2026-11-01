Al menos un muerto y ocho heridos tras tiroteo después de un partido de fútbol americano en Alabama

Una persona perdió la vida y otras ocho resultaron heridas luego de un ataque armado en Alabama el pasado sábado, luego de culminar un encuentro de fútbol americano universitario.

El ataque se registró cerca del recinto Legion Field, sede del juego Magic City Classic disputado entre Alabama A&M y Alabama State. El jefe policial Michael Pickett indicó: “Esto ocurrió después del partido”. Agregó que el área principal no fue el estadio en sí: “En su mayor parte, fue fuera de las instalaciones”, informó ABC News.

“Poco después de las 7:50 p. m., se escucharon varios disparos en la cuadra 400 de Grayman Avenue West. Los agentes respondieron y encontraron a varias víctimas de disparos”, precisó el oficial Darrell Freeman.

Sobre el balance médico, Freeman confirmó “al menos una que falleció”, un herido en estado crítico y siete ciudadanos en condición estable.

Intervención policial y captura

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y aseguraron la evidencia balística. “Los agentes recuperaron varias armas de fuego del lugar de los hechos y las entregaron a nuestro depósito de pruebas”, declaró Freeman sobre las acciones operativas.

Adicionalmente, se confirmó el arresto de un sospechoso: “Una persona ha sido detenida y trasladada a la comisaría de Birmingham para ser interrogada. La situación sigue abierta y la información continúa en desarrollo”.

¿Qué dijo el alcalde de Birmingham?

El alcalde de Birmingham, Randall L. Woodfin, manifestó en sus redes sociales que el altercado dejó a los ciudadanos “dolidos, conmocionados y con justa razón enojados”.

“No hay argumento, conflicto ni malentendido que justifique este nivel de violencia sin sentido durante una noche de celebración”, manifestó el alcalde. “Pero escúchenme bien: nos negamos a que el miedo quebrante el espíritu de esta comunidad. Se hará justicia con quienes causaron daño a los asistentes a uno de nuestros eventos más preciados”.

Destacando las “tradiciones familiares” del juego, el alcalde expresó sus condolencias: “Esta noche, como familia, estamos de luto. Abrazamos a nuestros vecinos que están sufriendo un dolor inimaginable en estos momentos. Y, como una familia, nos mantendremos unidos para superar esta trágica noche”.

Finalizó garantizando el avance del proceso legal: “Mientras este crimen se encuentra bajo investigación, no cejaremos en nuestro empeño hasta que se haga justicia rápidamente por esta violencia sin sentido”.

Sigue leyendo:

– FBI atribuye a hackers norcoreanos el robo de $6,300 millones de dólares a Binance

– 4 infracciones que te dejan sin licencia de conducir en Carolina del Sur: ojo con la segunda

– Adolescente de 15 años fue arrestado en relación con el tiroteo en la Universidad Florida A&M